Sammelklage: Verbraucherschutzchefin will Strom- und Gasanbietern an den Kragen

Von: Lisa Mayerhofer

Ramona Pop, Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), will die neue Möglichkeit einer Sammelklage nutzen © Britta Pedersen/dpa

Verbraucherschutzchefin Ramona Pop will die neue Möglichkeit einer Sammelklage nutzen – auch gegen Strom- und Gasanbieter. Verbrauchern soll das massive Verbesserungen bringen.

Berlin – Für Verbraucherschützer gibt es jetzt neue Möglichkeiten bei Sammelklagen – darauf hat sich die Ampel-Regierung noch vor der Sommerpause geeinigt. Verbraucher kommen dann viel leichter an Entschädigungen. Ramona Pop, Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), will Sammelklagen nun zügig einsetzen, wie sie in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) berichtete.

Höhere Preise bei Gas und Strom: „Diese Art der Abzocke ist weit verbreitet“

Besonders im Blick hat sie dabei die Energieversorger. „Wir sehen zahlreiche Fälle, in denen Strom- oder auch Gasversorger die Preise erhöhen und höhere Abschläge verlangen, ohne dass die Verträge das hergeben. Diese Art der Abzocke ist weit verbreitet“, sagte Pop der FAZ.

Schon länger prüft der Verbraucherzentrale Bundesverband unter anderem eine Sammelklage gegen den Energieversorger Eon im Bereich der Fernwärme. Dazu werte der vzbv die Fälle von rund tausend verärgerten Eon-Kunden aus, sagte Pop dazu der Rheinischen Post. „Als Marktführer hat Eon eine besondere Verantwortung“, fuhr sie fort.

Neue Möglichkeit der Sammelklage für Verbraucherschützer und Verbraucher

Der Bundestag hatte im Juli die Einführung der neuen Verbandsklage für Verbraucher beschlossen. Sie ergänzt die bestehende Musterfeststellungsklage, Deutschland setzt damit EU-Recht um. Zentraler Unterschied ist, dass geschädigte Verbraucherinnen und Verbraucher künftig direkt nach einer erfolgreichen Klage entschädigt werden können. Bei der Musterklage müssen die Ansprüche anschließend individuell durchgesetzt werden.

Verfehlungen von Unternehmen sollen mit den Sammelklagen nun leichter juristisch aufgearbeitet werden. Dies könnte zum Beispiel zur Anwendung kommen, wenn Flüge annulliert werden und zahlreiche Verbraucher ähnliche Entschädigungsansprüche haben. Gewährleistungsansprüche wegen fehlerhafter Produkte könnten ebenfalls Gegenstand einer Klage sein, ebenso Ansprüche von Bankkunden bei unwirksamen Vertragsklauseln. Verbände sollen künftig die Sammelklage nutzen können, wenn sie mindestens 50 betroffene Verbraucher vertreten. Kleine Unternehmen sollen Verbrauchern gleichgestellt werden und auch von Sammelklagen gegen größere Konzerne profitieren können.

Mit Blick auf die gesamte Branche sagte Pop damals, derzeit erhielten die Verbraucherzentralen „viele Beschwerden über Energieversorger, hier wird viel Schindluder getrieben“. Daher könnten sich die Verbraucherschützer „den Einsatz einer Sammelklage gut vorstellen“.

Pop: „Klagen sind ein wichtiges Standbein für einen starken Verbraucherschutz“

Auch gegenüber der FAZ bekräftigt sie jetzt nochmal: „Wir setzen darauf, das neue Instrument bald nutzen zu können.“ Infrage kämen vor allem Sammelklagen gegen Energieversorger, Telekommunikationsanbieter sowie Anbieter von Finanzdienstleistungen. „Klagen sind ein wichtiges Standbein für einen starken Verbraucherschutz“, betont Pop. „Wir helfen auch ganz konkret, indem wir das Recht für viele Menschen einklagen. Ich glaube, für das Sicherheitsgefühl der Menschen ist es wichtig zu wissen, dass es diese Möglichkeit gibt.“

Mit Material der AFP und Reuters