Putin „kannibalisiert“ Russland: Yale-Experten entlarven Kreml-Märchen – und zeichnen Weg in den Untergang

Von: Richard Strobl

Putin sitzt im luxuriösen Kreml, während die russische Wirtschaft durch den Ukraine-Krieg massiv geschwächt wird. (Symbolbild) © IMAGO/Alexander Kazakov/Kremlin Pool

Ist Russlands Wirtschaft trotz Ukraine-Krieg stark? Zwei Yale-Experten widersprechen Putins Darstellung nun deutlich – und ziehen ein hartes Fazit.

Moskau/New Haven – Russland ist im Ukraine-Krieg zunehmend in die Defensive geraten. Dennoch scheint sich die russische Wirtschaft robust gegen westliche Sanktionen, auswandernde westliche Firmen und gestiegene Kosten durch den Krieg zu zeigen – so zumindest die Erzählung des Kreml. Doch zwei Wirtschaftswissenschaftler der renommierten Universität Yale widersprechen Wladimir Putins Darstellung nun vehement – und skizzieren sogar, dass der eingeschlagene Weg in Putins Untergang führen könnte.

In einem Gastbeitrag im Time-Magazine fassen der renommierte Wirtschaftswissenschaftler Jeffrey Sonnenfeld (Professor für Managementpraktiken) und sein Kollege Steven Tian (Forschungsdirektor des Yale Chief Executive Leadership Institute) ihren Blick auf die russische Wirtschaftslage zusammen und werfen Putin eine „gnadenlosen Kannibalisierung der russischen Wirtschaftsproduktivität“ vor.

Yale-Wissenschaftler nehmen Putins Wirtschafts-Märchen auseinander: „Verzweifeltes Russland“

Damit widersprechen sie Putins eigenem Narrativ, wie er den Ukraine-Krieg finanziere, deutlich. Und auch westlichen Kommentatoren widersprechen die beiden Wissenschaftler. Diese würden häufig davon ausgehen, dass Putin den Krieg dank hoher Rohstoffpreise, schwacher westlicher Sanktionen und der Umgehung dieser finanziert.

Dem halten sie entgegen, dass die Rohstoffpreise sowohl für Öl, als auch für Gas heute günstiger seien, als noch vor der Invasion. Ebenso sei es bei Getreide, Weizen, Schnittholz, Metallen „und praktisch allen Waren, die Russland produziert“, heißt es in dem Beitrag. Beim Ölverkauf erreiche Russland – auch dank der Ölpreisobergrenze der G7 – kaum noch die Gewinnschwelle. Fazit der Wirtschaftsexperten: Die Welt hat russische Rohstoffe „weitgehend ersetzt, sodass Rohstoffexporte für das verzweifelte Russland derzeit kein Segen sind“.

Nun weisen die Experten auf ein anderes Vorgehen Putins hin, um den Krieg zu finanzieren: Sie sprechen von der „Kannibalisierung der produktiven Wirtschaft Russlands“.

Russlands Wirtschaft am Abgrund durch „drakonische Zufallssteuern“?

So habe er „drakonische Zufallssteuern auf praktisch alles erhoben, was sich bewegt“. Die Experten nennen wiederholte Sondersteuerforderungen von Staatsunternehmen wie Gazprom. Zudem habe er auch Billionen von Rubel von Unternehmen und Oligarchen eingesammelt. Zudem erhob Putin demnach Steuern auf Unternehmen und Personen, die Russland nach der Ukraine-Invasion verließen. Später sei er dann dazu übergegangen „wahllos Geld und Eigentum (von diesen, d. Red.) zu beschlagnahmen“.

Putin habe zudem „jeden Anspruch einer verantwortungsvollen Finanzpolitik aufgegeben“. So habe er Rekord-Haushaltsdefizite verzeichnet, Rekordsummen an Geld „aus dem Nichts“ gedruckt, Banken und Privatpersonen gezwungen, nahezu wertlose russische Schulden zu kaufen und Russlands Staatsvermögen um Hunderte Milliarden geschmälert und damit „Russlands Zukunft verpfändet“.

Einige Experten würden sogar dazu übergehen, dass diese Maßnahmen Putins der russischen Wirtschaft mehr schaden würden, als die westlichen Sanktionen.

„Unverhüllte Ausplünderung der russischen Wirtschaft“ durch Putins Regime im Ukraine-Krieg

Nach Meinung der Yale-Wissenschaftler überrasche es angesichts der „unverhüllten Ausplünderung der russischen Wirtschaft“ kaum, dass die Bevölkerung und die Eliten zunehmend von Putin abrücken würden. Dies habe sich etwa bei Prigoschins Putschversuch gezeigt, als die Wagner-Söldner an diversen Check-Points einfach durchgewunken worden seien. Selbst die Regionalgouverneure hätten sich nicht schnell an Putins Seite gestellt. 21 von ihnen hätten sogar bis jetzt kein Bekenntnis zum aktuellen Präsidenten abgegeben.

In einem großen historischen Bogen erinnern die Yale-Experten in diesem Zuge an die beiden großen russischen Revolutionen des vergangenen Jahrhunderts. Beide seien von wirtschaftlichen Problemen begleitet gewesen, die teils durch militärische Aktionen verursacht worden seien. Der Ukraine-Krieg koste Putin demnach eine Milliarde US-Dollar am Tag. Ebenso belastete der Erste Weltkrieg die Kassen von Zar Nikolaus vor seiner Abdankung im Jahr 1917. Vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion hätten die steigenden Kosten des Kalten Krieges in Verbindung mit niedrigen Ölpreisen und einer Rezession zusammengewirkt.

Yale Profs ziehen Russland-Fazit: Putin „zunehmend ungeliebt“

„Der Verlust von Kriegen scheint mit wirtschaftlicher Schieflage und einem Regimewechsel in Russland einherzugehen“, resümmieren Sonnenfeld und Tian in ihrem Beitrag.

Putins Darstellung von einer weiterhin starken Wirtschaft nennen die beiden eine „Fassade“. Die Kriegskasse des Kreml werde nicht durch eine tatsächlich starke Wirtschaftsproduktivität gefüllt, sondern dadurch, dass das Land ausgepresst werde. Putin „zocke“ seine Landsleute ab, so die Experten. „Indem er den völligen wirtschaftlichen Zusammenbruch verhindert, indem er die Zukunft Russlands mit Hypotheken belastet, wird er von seinem Volk zunehmend ungeliebt und dadurch zunehmend geschwächt“

Dabei sei wirtschaftlicher Verfall nicht die einzige Kraft, die zum Zusammenbruch eines Regimes beitrage. Aber dieser sei eine „nachweislich mächtige Kraft“.