Erneuter Rückruf einer Mundspülung: Nutzung könnte für Verbraucher fatale Folgen haben

Achtung, Verbraucher! Erneut wird eine Mundspülung zurückgerufen, da sie verheerende Folgen haben kann. Welches Produkt betroffen ist.

Update vom 9. Januar 2019: Erneut müssen Verbraucher vorsichtig sein, wenn sie eine Mundspülungen benutzen, denn wie schon im Dezember besteht bei einer weit verbreiteten Mundspüllösung Keimgefahr. Das berichtet unter anderem die Deutsche Apotheker-Zeitung.

Es handelt sich um die Lösung „octenidol – md“ der Firma Schülke & Mayr GmbH. Die Firma ruft die Lösung nach einer behördlichen Auflage zurück. Die Abfüllung habe in einer Abfüllanlage stattgefunden, wie die der im August zurückgerufenen Charge derselben Marke. Diese war mit dem Keim Burkholderia cepacia konaminiert. Die Mundspülung „octenidol - md“ gibt es unter anderem bei Amazon zu kaufen.

Aldi, Lidl und Netto rufen Mundspülung „Elina med“ zurück

Update am 5. Dezember 2018: Nicht verzehren! Aldi, Lidl und Netto warnen die Kunden am Mittwoch vor einem Produkt, das in mehreren Bundesländern verkauft wurde.

Berlin/Erlangen - Die "Anti-Plaque Mundspülung Fresh" der Marke "Elina med" in der 500 ml-Flasche könnte den Krankenhauskeim "Pseudomonas aeruginosa" enthalten - der Wundinfektionskeim wurde in einer Charge des Produkts nachgewiesen.

Bayerisches Landesamt warnt vor der Mundspülung

Das Risiko der Ansteckung ist bei Verletzungen der Haut und Schleimhaut wohl besonders hoch. Darauf weist unter anderem das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hin. Das Produkt wurde allerdings bundesweit an verschiedene Großhändler, Onlinehändler und Einzelhändler verkauft. Es ist unter anderem bei Amazon erhältlich.

Käufer können sich mit Fragen an das zuständige Unternehmen, „Jean Products WERM GmbH“, wenden: 09353 - 9785 644.

