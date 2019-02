Rückruf bei Rewe, Penny und Edeka: Gesundheitsgefahr! Beliebtes Produkt betroffen

Rückruf bei Edeka, Penny und Rewe: Verbraucher, aufgepasst, denn ein begehrtes Produkt kann beim Verzehr schlimme gesundheitliche Folgen haben.

München - Der Hersteller „Zimbo“ hat eine Zwiebelwurst zurückgerufen. In dem Produkt könnten sich Salmonellen befinden. Betroffen ist genauer die „Zimbo Pikante Zwiebelmettwurst 3x40g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 03.02.2019 und der Chargennummer L926012-14. Das Produkt wurde deutschlandweit vertrieben. Die betroffene Wurst wird unter anderem bei Rewe, Penny und Edeka verkauft.

Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens wurde in einer Probe des besagten Produkts eine mikrobakterielle Verunreinigung mit Salmonellen festgestellt. Sollten Sie die betroffene Zwiebelmettwurst gekauft haben, so sollten Sie sie auf keinen Fall konsumieren. Ein Verzehr könnte schlimme Folgen in Form einer Salmonellen-Vergiftung haben.

Rückruf bei Penny, Edeka und Rewe wegen Gesundheitsgefahr: So sieht das Produkt aus

+ Bell Deutschland hat "Zimbo Pikante Zwiebelmettwurst 3x40g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 03.02.2019 und der Chargennummer L926012-14 zurückgerufen. © Bell Deutschland GmbH & Co. KG/Lebensmittelwarnung.de

Rückruf bei Rewe, Edeka und Penny: Woran Sie eine Salmonellen-Erkrankung erkennen können

Die Verpackung können sie in den Supermarkt zurückbringen, in dem sie das Produkt gekauft haben oder an folgende Adresse schicken: Bell Deutschland GmbH & Co. KG, Qualitätsmanagement, Osterschepser Straße 40, 26188 Edewecht. Der Kaufpreis wird dann erstattet.

Die Seite lebensmittelwarnung.de, die vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit betrieben wird, informiert außerdem wie folgt über eine Salmonellen-Erkrankung: „Eine Salmonellen-Erkrankung äußert sich innerhalb einiger Tage nach Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber. Die Beschwerden klingen in der Regel nach mehreren Tagen von selbst wieder ab. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe entwickeln. Personen, die dieses Lebensmittel gegessen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen und auf eine mögliche Salmonellen-Infektion hinweisen. Sich ohne Symptome vorbeugend in ärztliche Behandlung zu begeben, ist nicht sinnvoll.“

