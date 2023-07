Je mehr Kinder, desto höher die Rente: Ökonom macht brisanten Vorschlag

Von: Markus Hofstetter

Ein Ökonom plädiert angesichts der niedrigen Geburten für eine Reform der Schweizer Rentenversicherung. Rückenwind für eine an die Zahl der Kinder gekoppelte Rente kommt aus Deutschland.

Basel - Eltern nehmen für ihren Nachwuchs einiges in Kauf, auch finanziell. Kinder kosten nicht nur Geld, da Mütter oder Väter weniger oder sogar gar kein Gehalt beziehen, zahlen sie auch weniger in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Ein großer Nachteil, der immer noch meist Frauen trifft. Als Ausgleich kann man sich in Deutschland die Kindererziehungszeit bei der Rente anrechnen lassen.

Schweizer Experte plädiert für kinderabhängige Rente: Mehraufwand der Eltern soll kompensiert werden

Aus der Schweiz kommt nun ein Vorschlag, Eltern bei der Rente besser zu stellen als Kinderlose. Der Basler Ökonom Wolfram Kägi plädiert für eine kinderabhängige Rente der Schweizer Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV). „Die AHV leidet an einem Konstruktionsfehler: Sie ignoriert die Tatsache, dass es ohne Kinder auch keine künftigen Renten mehr gibt. Stattdessen wird einfach angenommen, dass stets genügend Familien da sind, welche Kinder aufziehen – und damit einen Dienst für die Allgemeinheit leisten“, sagte Kägi in der NZZ.

Kägi verweist dabei auf die hohe finanzielle Mehrbelastung der Eltern durch die AHV. Die Rendite der Kinder werde sozialisiert, während die meisten Kosten der Kinder privat zu tragen seien. „Würde die Höhe der Rente dagegen an die Zahl der Kinder gekoppelt, könnte man den Mehraufwand der Eltern zumindest teilweise kompensieren.“ Grundlage für die Überlegung ist die Geburtenrate, die in der Schweiz auf einen Tiefststand von 1,39 gesunken ist. Zum Vergleich: In Deutschland lag laut Statistischem Bundesamt die Geburtenrate 2021 bei 1,58 Kindern je Frau.

Schweizer Experte plädiert für kinderabhängige Rente: Singles sind Trittbrettfahrer

Zuspruch für eine kinderabhängige Rente kommt aus Deutschland. „Wer sich gegen Kinder entscheidet, wird für das Rentensystem zu einem Trittbrettfahrer: Er profitiert von Leistungen, zu denen er kaum etwas beigetragen hat“, sagte der Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg in der NZZ. Natürlich dürfe die Gesellschaft keine Altersarmut zulassen, unabhängig davon, ob man Kinder aufgezogen habe oder nicht. Dass aber jene, die stärker für die nächste Generation sorgen, einen Ausgleich für ihre Aufwendungen erhalten, hält er für gerechtfertigt.

Zwar würden auch Kinderlose Kinder mitfinanzieren, etwa durch kostenlose Schulbildung, und Eltern profitierten von Steuerabzügen und Kindergeld. Diese Zuwendungen würden aber bei weitem nicht die finanziellen Nachteile ausgleichen, die durch eine reduzierte Arbeitszeit oder den Verzicht auf eine Karriere entstünden. Hinzu komme das zeitliche Engagement, dessen Wert sich nur schwer messen lasse.

Schweizer Experte plädiert für kinderabhängige Rente: Kinderlose wehren sich

Widerstand gegen die kinderabhängige Rente kommt vom Verband „Pro Single Schweiz“. Deren Präsidenten Sylvia Locher bezeichnet die Idee als „Blödsinn“. „Wir Kinderlosen lassen uns sicher nicht einreden, dass wir einen zu geringen Beitrag für die Gesellschaft leisten“, sagte sie der NZZ. Schließlich würden sie die Infrastruktur und das Sozialsystem weniger belasten als eine Familie.

Sie befürworte den Beitrag, den die Gesellschaft für die Bildung leiste. Allerdings stießen die Schulen schon heute an ihre Grenzen. Einen weiteren Babyboom könnten sie nicht verkraften, so Locher. Prognosen, wonach der AHV der Nachwuchs ausgehe, bezeichnete sie als „Panikmache“.