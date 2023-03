Rentnerin wütend auf Politik: „So unwürdig, dass man im Alter betteln muss“

Von: Patricia Huber

Immer mehr Rentner:innen haben mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. So auch Ingeborg aus München. Sie fragt sich, wovon sie mit 800 Euro Rente noch leben soll.

München – Die Altersarmut in Deutschland steigt immer weiter. Seit 2005 stieg die Zahl der armutsgefährdeten Menschen in der Altersgruppe 65+ am stärksten, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Immer mehr Rentner:innen haben Probleme, mit ihren Bezügen über die Runden zu kommen. Hierbei spielt auch die hohe Inflation eine Rolle, welche nun zu einer enormen Zusatzbelastung wurde.

Rentnerin kommt ohne Job kaum über die Runden: „Wovon soll ich leben?“

Auch Ingeborg E. aus München kommt mit ihrer Mini-Rente kaum aus. Monatlich erhält sie 820 Euro von der deutschen Rentenversicherung. Ingeborg hat 30 Jahre lang gearbeitet, bis sie durch einen Verkehrsunfall erwerbsunfähig wurde. Dennoch muss sie nun mit einem Minijob als Leihoma ihre Rente aufbessern, wie sie der Bild erklärt.

„Allein die Miete kostet mich 600 €, dazu kommen die Nebenkosten. Wovon soll ich denn leben?“, fragt sich die Ruheständlerin. Zum Sparen reichte Ingeborgs Einkommen während des Arbeitslebens nicht. Sie war alleinerziehend und konnte kein Geld zur Seite legen. „Ich musste immer schauen, dass ich überlebe!“, sagt sie der Zeitung.

Immer mehr Menschen haben in der Rente mit finanziellen Problemen und Armut zu kämpfen. (Symbolfoto) © Ralph Peters/Imago

Ohne den Zusatzjob würde es für Ingeborg noch schwieriger aussehen: „Wenn ich nicht arbeite, esse ich fünfmal die Woche nur Brot mit ein bisschen Käse. Das ist so erbärmlich, so unwürdig, dass man im Alter betteln muss. Ich würde so gerne mal gemütlich Essen gehen, ins Kino, oder sogar in den Urlaub fahren!“ Auch die Energiepreise machen ihr zu schaffen. In ihrer Wohnung hat es gerade einmal 14 Grad – die Rentnerin möchte Heizkosten sparen.

Rentnerin wünscht sich Tausch mit Olaf Scholz: „Dann spürt er, wie es uns geht“

Auf die Politiker ist die 66-Jährige wütend. Sie würde gerne einmal mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) tauschen, sagt sie. „Dann spürt er hautnah, wie es uns so geht!“ Die Rentenerhöhungen würden keinesfalls ausreichen, ärgert sie sich. Ingeborg ist dankbar, dass der Senioren-Verein Lichtblick ihr finanziell aushilft. Dieser hat ihr beispielsweise auch eine Jahreskarte für die S-Bahn finanziert, wodurch sie zumindest für den Weg zur Arbeit nichts bezahlen muss, wie Bild berichtet. Auch die Kaffeekränzchen, die der Verein organisiert, sind für Ingeborg sehr wichtig. „Manchmal erdrückt es mich, allein zu sein“, gesteht sie.

An die junge Generation appelliert die Rentnerin: „Wir haben für den Wohlstand gesorgt, den die Jugend heute genießen kann. Vergesst bitte eure Großeltern und Eltern nicht!“ (ph)