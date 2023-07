Renten-Zuschlag: Drei Millionen Ruheständler erhalten 2024 mehr Geld

Von: Patricia Huber

Ab 2024 dürfen sich zahlreiche Rentner über mehr Geld freuen. Grund ist ein Gesetz, welches für mehr Gerechtigkeit sorgen soll.

Berlin – In den vergangenen zehn Jahren sind die Bezüge von Erwerbsminderungsrentnern stark gestiegen. In den vergangenen zehn Jahren sind diese um knapp 60 Prozent auf durchschnittlich 1065 Euro pro Monat gestiegen. Zum Vergleich: Im Jahr 2013 lag die durchschnittliche Brutto-Erwerbsminderungsrente noch bei 678 Euro pro Monat.

Rente: Etliche Erwerbsminderungsrentner erhalten Zuschlag

Grund für diese positive Entwicklung sei neben den jährlichen Rentenanpassungen die Ausweitung der Zurechnungszeit seit 2014. Diese wurde in den vergangenen Jahren mehrfach verlängert und gilt nun bis zur Regelaltersgrenze aus dem Jahr 2018 von 65 Jahren und 8 Monaten. Dadurch werden Erwerbsgeminderte, die erstmals eine Rente bekommen, jetzt so gestellt, als hätten sie bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze mit ihrem bisherigen durchschnittlichen Einkommen weitergearbeitet. Außerdem wirkten sich Einkommensminderungen in den letzten vier Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung nicht mehr rentenmindernd aus, erklärte die Deutsche Rentenversicherung (DRV).

Doch eine Gruppe der Erwerbsminderungsrentner hatte lange das Nachsehen. Und zwar diejenigen, die als Langzeit-Erwerbsgemindert gelten, somit eine deutlich geringere Versicherungszeit aufweisen und dadurch auch deutlich weniger Geld erhalten haben. Doch diese Gruppe kann sich nun schon bald auf einen monatlichen Zuschlag freuen.

Wer erhält den Renten-Zuschlag?

Als Voraussetzung für den Zuschlag gilt, dass der Bezug der Erwerbsminderungsrente zwischen dem 1. Januar 2001 und dem 31. Dezember 2018 begonnen hat. Zudem muss die Erwerbsminderungsrente dann noch ununterbrochen bis zum 30. Juni 2024 bezogen werden. Auch Altersrenten, die sich unmittelbar an die Rente wegen Erwerbsminderung anschließen, erhalten das Extra-Geld, wie das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) auf seiner Website erklärt. Dem Ministerium zufolge sollen rund drei Millionen Rentner den Zuschlag erhalten.

Ab 2024 dürfen sich drei Millionen Rentner über mehr Geld freuen. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Rente: Wie hoch fällt der Zuschlag aus?

Bei der Höhe des Zuschlags wird zwischen zwei Rentenbeginn-Zeiträumen unterschieden:

Rentenbeginn zwischen 1. Januar 2001 und 30. Juni 2014 : Zuschlag in Höhe von 7,5 Prozent der Rente am 30. Juni 2024

: Zuschlag in Höhe von der Rente am 30. Juni 2024 Rentenbeginn zwischen 1. Juli 2014 und 31. Dezember 2018: Zuschlag in Höhe von 4,5 Prozent der Rente am 30. Juni 2024

Im Durchschnitt bewirkt der Zuschlag laut DRV eine Erhöhung um 70 Euro, bei Rentenbeginn bis 30. Juni 2014 und um 40 Euro bei Rentenbeginn nach diesem Stichtag. (ph/AFP)