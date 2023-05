Rentner frustriert über Schonvermögen-Regelung: Bürgergeld-Bezieher im Vorteil

Auch Rentner können in Deutschland Sozialhilfe in Anspruch nehmen. Doch beim Schonvermögen stehen Bürgergeld-Bezieher zumindest anfangs besser da.

Stuttgart – Pflege ist in Deutschland teuer. Wer im hohen Alter in ein Pflegeheim geht, muss damit rechnen, mit seiner Rente und Ersparnissen dafür zu bezahlen. Für viele Senioren kann das zur finanziellen Herausforderung werden und ein Anspruch auf Sozialhilfe entstehen. Doch das bringt seine Tücken mit sich, wie ein Rentner-Ehepaar aus Baden-Württemberg erleben musste.

Rentner-Paar in Sorge: 3000 Euro Pflegeheim zu teuer

Der 84-jährige Werner (Name von der Redaktion geändert) und seine 84-jährige Frau Lore haben ihr Leben lang in die Renten- und Pflegekasse eingezahlt. Gemeinsam kommen sie auf fast 100 Jahre Versicherungszeit – doch selbst das reicht nicht, um mit der Rente ihre Kosten zu decken. Eigentlich wollte das Rentner-Paar seinen Lebensabend gemeinsam in ihrem Haus verbringen, worin sie jahrelang viel Geld investiert haben, wie sie Focus.de erklären.

Doch das Schicksal hatte andere Pläne. Lore wurde dement. Irgendwann konnte ihr Ehemann die Pflege nicht mehr stemmen und die Rentnerin musste ins Pflegeheim. „Ich habe bis zum Schluss gehofft, dass es nicht so kommen würde“, so Werner. „Aber dann hielt ich die Rechnung vom Pflegeheim in den Händen, in dem meine Frau seit kurzem untergebracht war. Rund 3300 Euro sollte ich bezahlen. Nur für Zimmer und die Verpflegung, keine Sonderwünsche. Und dabei ist das Pflegegeld (Pflegestufe 4) schon abgezogen.“

Das Problem: Das Paar hat lediglich 3000 Euro Rente. Der frühere Werkzeugmacher und die ehemalige Textilfachverkäuferin machten also alleine mit den Kosten für das Pflegeheim monatlich 300 Euro minus. Hinzu kamen noch die Lebenshaltungskosten des 84-Jährigen. Die jahrelang gesparten Rücklagen wären somit schnell aufgebraucht, rechnet Werner vor. Was schließlich als Lösung bleiben würde, wäre Sozialhilfe.

Rente und Grundsicherung: Schonvermögen-Regelung würde Paar ihr Haus kosten

Hier gibt es jedoch eine Hürde: das Schonvermögen. Dieses beträgt für jeden Partner 10.000 Euro – Haus- und Grundvermögen zählt also dazu. Das Paar hätte also sein Haus aufgeben müssen, um Geld vom Staat zu erhalten. „Ich dürfte zwar hier wohnen bleiben, aber nach meinem Ableben wäre nichts mehr da. Heißt: Meine Kinder gingen leer aus“, sagte Werner.

Er hat kein Verständnis für diese Regelung. Besonders, da mit dem neuen Bürgergeld das Schonvermögen für die Bezieher dieser Sozialhilfe stark gestiegen ist. 40.000 Euro sind hier nun im ersten Jahr frei von der Anrechnung. „Dass Menschen wie meine Frau und ich, die viele Jahre in die Sozialversicherung eingezahlt haben, am Ende kaum was bekommen, ist das eine. Dass aber jemand, der nie irgendeinen Cent eingezahlt hat, am Ende sogar mehr bekommt, das verstehe, wer will“, ärgert sich der Rentner.

Das Paar aus Baden-Württemberg hatte noch Glück im Unglück. Lore hat neue Medikamente erhalten, wodurch es ihr besser geht. Sie konnte wieder zurück nach Hause. Für die beiden Senioren bedeutet das neben der Freude über den besseren Gesundheitszustand besonders eins: finanzielle Entlastung. (ph)