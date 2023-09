Rente aus dem Ausland sichern: So geht‘s

Von: Patricia Huber

Teilen

Arbeiten im Ausland kann die deutsche Rente beeinflussen. So können sich ausländische Arbeitszeiten auf Ihre Rentenansprüche auswirken.

Berlin – Wer in Deutschland arbeitet, erwirbt damit in der Regel auch Anspruch auf die gesetzliche Rente. Ausgenommen sind hier Beamte und Selbstständige. Je länger man arbeitet und somit auch in die Rentenkasse einzahlt, desto höher fällt später auch die Rente aus. Als weiterer Faktor kommt dann noch die Höhe der Einkünfte hinzu, die auch eine bedeutende Rolle spielt. Doch was passiert eigentlich, während man während seines Arbeitslebens im Ausland gearbeitet hat und auch dort Rentenansprüche erworben hat?

Rente aus dem Ausland: Mindestversicherungszeit erreichen

Grundsätzlich gilt: Die Auszahlung der Rente übernimmt das Land, in welchem man den Anspruch erworben, also gearbeitet hat. Hat ein Arbeitnehmer also beispielsweise 20 Jahre in Deutschland gearbeitet und 10 Jahre in der Schweiz, so hat er in beiden Ländern Anspruch auf die Auszahlung einer Rente. Diese wird jedoch gesondert ausgezahlt. Eine Art Gesamtrente gibt es nicht.

Es kann jedoch trotzdem sein, dass Arbeitszeiten im Ausland sich auf den deutschen Rentenanspruch auswirken. Unter bestimmten Voraussetzungen können nämlich die Zeiten angerechnet werden, um die Mindestversicherungszeit für den Rentenanspruch zu erreichen. Dabei muss die ausländische Versicherungszeit…

aus Ländern stammen, in denen Europarecht gilt oder

aus Ländern stammen, mit denen Deutschland ein Sozialversicherungsabkommen geschlossen hat.

Wer im Ausland gearbeitet hat, kann dies für das Erreichen seiner Mindestversicherungszeit für die Rente hierzulande nutzen. (Symbolfoto) © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Rentenansprüche aus nicht EU-Staaten: Hier können sie genutzt werden

Dieses Sozialversicherungsabkommen hat Deutschland derzeit mit den folgenden 20 Ländern geschlossen:

Albanien

Australien

Bosnien-Herzegowina

Brasilien

Chile

Indien

Israel

Japan

Kanada und Quebec

Kosovo

Marokko

Moldau

Montenegro

Nordmazedonien

Philippinen

Serbien

Südkorea

Tunesien

Türkei

Uruguay

USA

Hier ist jedoch wichtig: Man muss sich für eine Art der Zusammenrechnung entscheiden. Man nehme als Beispiel an, eine Person hat im Laufe ihres Lebens in Deutschland, Spanien, Portugal, Tunesien und Japan gearbeitet. So können entweder die Zeiten aus Spanien und Portugal zu der deutschen Rentenanrechnungszeit addiert werden, oder die Zeiten aus Tunesien und Japan. Alles zusammen können Betroffene nicht nutzen, um die Mindestversicherungszeit zu erreichen. (ph)