Rente mit 63: Bert Rürup fordert erschwerten Zugang zur Frührente

Von: Patricia Huber

Ökonom Bert Rürup sieht die Rente mit 63 als „sehr teure Reform“. Er fordert eine Änderung. Der Zugang zur Frührente solle erschwert werden.

München – Die Rente mit 63 wird derzeit viel diskutiert. Da in den kommenden Jahren immer mehr Menschen in den Ruhestand wechseln, wird es auf dem Arbeitsmarkt kritisch. Etliche Fachkräfte werden fehlen. Doch das ist nicht das einzige Problem. Auch die gesetzliche Rentenkasse wird dadurch massiv belastet. Denn es kommen bei weitem nicht so viele neue Beitragszahler nach, wie neue Empfänger in Rente gehen.

Rente mit 63: „Sehr teure Reform“

Etliche Ökonomen haben daher bereits gefordert, die Regelaltersgrenze für den Renteneintritt anzuheben. Bis 2031 wird dieses derzeit schrittweise auf 67 Jahre angehoben. Zudem gibt es noch die Rente für besonders langjährig Versicherte – auch Rente mit 63 genannt. Diese ermöglicht es etlichen Personen, bereits mit 64 oder 65 Jahren in den Ruhestand zu gehen. Doch auch das wird von vielen Ökonomen kritisch gesehen. So auch von Bert Rürup, nach dem die Rürup-Rente benannt wurde.

„Die ‚Rente ab 63‘ könnte man modifizieren. Aber das ist schwierig“, sagte er im Interview mit Focus.de. Er schlägt vor, die Inanspruchnahme für die vorgezogene Rente zu erschweren. Rürup selbst beschreibt die Rente mit 63 als „sehr teure Reform“. Er habe bei der Einführung im Jahr 2014 davon abgeraten, macht er deutlich.

Bert Rürup hat sich dafür ausgesprochen, an der Rente mit 63 zu schrauben. (Archivfoto) © Tobias Kleinschmidt/dpa

Rürup-Namensgeber fordert Änderung bei Rente mit 63

Doch was ist mit einer generellen Erhöhung des Renteneintrittsalters? „Das ist meines Erachtens faktisch nicht möglich“, so Rürup im Interview mit dem Nachrichtenportal. Auch eine Senkung der Rentenhöhe sieht er nicht als Option für eine Rettung der Rentenkasse. Es müsste also an der Rente mit 63 geschraubt werden.

Dafür plädierte auch der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung. Dieser empfiehlt, den Früheintritt in die Rente nur für Menschen mit geringem Einkommen oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen möglich zu machen. Die „Rente mit 63“ werde „hauptsächlich von überdurchschnittlich verdienenden und gesünderen Menschen in Anspruch genommen“, so der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats, Eckhard Janeba. Darunter seien viele qualifizierte Fachkräfte, deren früher Austritt aus der Arbeitswelt den Fachkräftemangel weiter verschärfen könnte.