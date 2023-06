Gemeinsamer Renteneintritt: Wie vielen Paaren dieses Vorhaben gelingt

Von: Markus Hofstetter

Viele Partner wollen zusammen in die Rente gehen, doch nicht wenige scheitern daran. Welche Rolle der Altersunterschied spielt, zeigt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft.

Köln - Ein Drittel der Paare in Deutschland hat die Absicht, gemeinsam in Rente zu gehen. Doch wie sieht es in der Realität aus? Dieser Frage ist das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) nachgegangen. Grundlage für die Untersuchung waren Daten der Deutschen Rentenversicherung und des Sozio-oekonomischen Panels.

Grundsätzlich wird dabei zwischen Paaren, die vor 1947 sowie im Jahr 1947 und danach geboren wurden, unterschieden. Grund ist, dass Berufstätige, die 1947 und später geboren wurden, von der Anhebung des Renteneintrittalters betroffen sind. Seit 2012 wird dieses schrittweise angehoben, bis es im Jahr 2031 67 Jahre erreicht.

Gemeinsamer Renteneintritt von Paaren: Vor 1947 Geborene können dies besser umsetzen

Demnach gelingt es den vor 1947 Geborenen häufiger, einen gemeinsamen Renteneintritt umzusetzen, als den Jüngeren. Der Anteil der Paare, die ihren Renteneintritt zusammen realisieren, liegt bei denjenigen, bei denen beide Partner vor 1947 geboren sind und deren Altersabstand zwischen zwei und maximal fünf Jahren liegt, um 1,5 Prozentpunkte höher als bei den Rentnern, die im Jahr 1947 oder später geboren wurden. Als gemeinsamer Eintritt in die Rente wird gewertet, wenn der Abstand zwischen dem Renteneintritt beider Partner maximal zwei Jahre beträgt.

Bei Paaren, bei denen der Altersabstand ein bis maximal zwei Jahre beträgt, realisiert ein Drittel der älteren Rentner einen gemeinsamen Renteneintritt, während es für die nach 1947 Geborenen nur knapp 29 Prozent sind.

Gemeinsamer Renteneintritt von Paaren: Trotz geringen Altersabstandes gelingt das nur der Hälfte

Ungewöhnlich ist, dass nur rund die Hälfte der Paare, bei denen der Altersabstand nur ein Jahr beträgt, gemeinsam in Rente gehen. Die Studienautoren begründen dies damit, dass die Erwerbsverläufe von Männern und Frauen sehr unterschiedlich sind und andere Renteneintrittsmotive als der Wunsch nach einem gemeinsamen Renteneintritt als Paar dominieren.

Die Studie zeigt auch, dass die Wahrscheinlichkeit, einen gemeinsamen Renteneintritt zu realisieren, sinkt, wenn der Altersabstand innerhalb eines Paares größer ist. Liegt dieser Abstand über fünf Jahre, gelingt dies unabhängig vom Alter weniger als zehn Prozent der Paare. Grund ist, dass in Deutschland Rentenabschläge maximal vier Jahre lang bezogen werden können. Damit ist ein gemeinsamer Rentenbeginn für Paare mit einem größeren Altersunterschied schwer umzusetzen.

Regelaltersgrenze bei Paaren: Der jüngere Partner arbeitet länger als der ältere

Die Studie zeigt auch, dass bei den nach 1947 geborenen Paaren der jüngere Partner im Durchschnitt nur rund ein Jahr früher in Rente geht als es die Regelaltersgrenze vorsieht. Der ältere Partner dagegen macht diesen Schritt bereits zwei Jahre früher. Bei den Jahrgängen vor 1947 ist es genau andersherum. In diesen Beziehungen gehen die Jüngeren früher in den Ruhestand.