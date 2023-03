Reno: Bekannter Schuhhändler ist insolvent

Von: Thomas Schmidtutz

Teilen

Die Schuhkette Reno ist insolvent. © Manuel Geisser/Imago

Die Corona-Pandemie hat vielen Einzelhändlern schwer zugesetzt. Jetzt hat es die bekannte Schuhkette Reno erwischt.

München - Die Schuhhandelskette Reno ist pleite. Das Amtsgericht Hameln habe am Dienstag ein vorläufiges Insolvenzverfahren eröffnet, berichtet die Wirtschaftswoche in ihrer Online-Ausgabe. Reno betreibt insgesamt rund 300 Filialen in Europa. In Deutschland ist das Unternehmen unter anderem in Hamburg, Hannover, Nürnberg oder München präsent. Die Onlineshop war bereits am Mittwochvormittag nicht zu erreichen.

Damit geht die Insolvenzwelle im Einzelhandel weiter. In den vergangenen Monaten hatten mehrere Handelsketten Insolvenz angemeldet. Erst Anfang März hatte es Peek & Cloppenburg erwischt. Der Bekleidungshändler sucht die Rettung im Schutzschirm-Verfahren. Bei den Schuhhändlern hatte es zuletzt mit Salamander und Görtz zwei weitere Branchengrößen erwischt.

Zur Begründung für die Entwicklung verweisen Branchenexperten auf die Nachwirkungen der Corona-Pandemie sowie den Online-Handel. Dazu drücke auch die hohe Inflation inzwischen auf die Konsumlust vieler Verbraucher. (utz)