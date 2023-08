Rekord-Quartal bei Lufthansa: 2023 soll eines der besten Jahre des Konzerns werden

Luftfahrt

Nach einem Rekordquartal steuert die Lufthansa auf das lukrativste Jahr ihrer Geschichte zu. Eine starke Nachfrage und höhere Preise beflügelten den Konzern im ersten Halbjahr 2023.

Frankfurt/Main - Die Lufthansa hat im zweiten Quartal dank starker Nachfrage und höherer Preise für Flugtickets ihren Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdreifacht. Die Fluggesellschaft meldete am Donnerstag mit einem Nettoquartalsgewinn von 881 Millionen Euro „einen neuen Höchststand“ - im zweiten Quartal 2022 waren es 259 Millionen Euro gewesen.

Damit steuert die Lufthansa auf eines der drei lukrativsten Jahre ihrer Geschichte zu. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) soll 2023 mindestens 2,6 Milliarden Euro erreichen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Im vergangenen Jahr hatte die Lufthansa im Tagesgeschäft rund 1,5 Milliarden Euro verdient und für 2023 bisher lediglich einen deutlichen Anstieg in Aussicht gestellt. In seinem bisher besten Jahr 2017 hatte der Konzern einen bereinigten operativen Gewinn von knapp 3 Milliarden Euro erzielt.

+ Lufthansa: 2023 kann ein Rekordjahr werden. © Sven Hoppe/dpa

Fluggäste: Vor-Corona-Marke noch nicht geknackt

Wegen der Engpässe im europäischen Luftverkehr soll das Flugangebot in diesem Jahr allerdings nur etwa 85 Prozent des Niveaus aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 erreichen. Bisher hatte Vorstandschef Carsten Spohr 85 bis 90 Prozent angepeilt. Die zum Konzern gehörenden Airlines - neben Lufthansa sind das Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines und Eurowings - zählten demnach im ersten Halbjahr zusammen 55 Millionen Reisende, ein Anstieg um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Im zweiten Quartal steigerte die Lufthansa ihren Umsatz dank mehr Passagieren und höherer Ticketpreise im Jahresvergleich um 17 Prozent auf knapp 9,4 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn verdreifachte sich nahezu auf knapp 1,1 Milliarden Euro und lag damit so hoch wie nie in einem zweiten Quartal. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 881 Millionen Euro und damit dreieinhalbmal so viel wie ein Jahr zuvor.

Positive Bilanz für bisheriges Sommer-Geschäft

Für das bisherige Sommergeschäft zieht Lufthansa-Chef Carsten Spohr eine positive Bilanz. „Dank der großen Anstrengungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten wir Zustände wie im letzten Sommer vermeiden“, erklärte er. Wegen des Mangels an Mitarbeitern infolge der wirtschaftlich schweren Corona-Jahre war es im vergangenen Sommer zu massiven Problemen in der gesamten Branche gekommen. Die Lufthansa hatte im Frühjahr eine massive Rekrutierungskampagne gestartet und vorsorglich tausende Flüge gestrichen. (row/dpa/AFP)

