Reaktion auf Energiekrise: Poco kürzt die Öffnungszeiten

Reaktion auf Energiekrise: Poco kürzt die Öffnungszeiten © Paul Zinken/dpa

Poco reagiert auf die Energiekrise und die hohen Preise. Die Möbelhauskette schließt einen Großteil ihrer Filialen künftig früher. Was das jetzt bedeutet.

Hamm - Die Energiekrise und die hohen Preise für Strom und Gas treffen jeden - Privathaushalte wie auch Unternehmen. Jetzt hat auch eine große Möbelhauskette reagiert: So kürzt Poco in rund zwei Dritteln aller 126 Filialen in Deutschland die Öffnungszeiten, wie wa.de berichtet.

Neuer Ladenschluss ist dann um 19 Uhr statt wie bisher - je nach Standort - 19.30 oder 20 Uhr. Laut Volker Matzke, Vertriebsgeschäftsführer Süd bei Poco, könne mit diesem Schritt bereits jede Menge Energie gespart werden. „Die Öffnungszeiten wurden bei den Märkten gekürzt, bei denen wir dadurch keine starken Umsatzeinbußen befürchten müssen“, wird er in der Mitteilung des Unternehmens zitiert. Discounter und Supermärkte halten derweil an ihren Öffnungszeiten fest.