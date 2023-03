Raus aus Russland? Ausländische Unternehmen müssen dafür jetzt spenden - in die Kreml-Kasse

Von: Robert Wallenhauer

Eine neue Regel erschwert ausländischen Unternehmen den Abzug aus Russland. Wer das kriegführende Land verlassen will, muss spenden - an die russische Staatskasse.

Moskau/München - Westliche Unternehmen, die Russland verlassen wollen und ihre Vermögenswerte in Russland verkaufen, müssen jetzt in die russische Staatskasse spenden. Das kündigte die Kommission für ausländische Investitionen in Russland am Montag an.

Die neuen Regeln erhöhen den Druck auf Unternehmen, die seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine Russland noch nicht verlassen haben. Nach den geänderten Vorschriften müssten sich die Unternehmen bei einem Rückzug künftig den Vorwurf gefallen lassen, durch direkte Zahlungen den russischen Krieg gegen die Ukraine mitzufinanzieren, berichtete die Financial Times (FT).

Der Kreml in Moskau: Unternehmen, die Russland verlassen, müssen in die Staatskasse spenden. © sborisov/IMAGO

Unternehmen in Russland: Spende an den Staat oder auf das Geld warten

Bisher hatten Unternehmen, die Russland verlassen wollten, zwei Optionen: Entweder konnten sie zehn Prozent der Summe der verkauften Assets an die Kreml-Staatskasse spenden. Oder sie mussten sich damit einverstanden erklären, dass die Auszahlung der Verkaufssumme um mehrere Jahre aufgeschoben werde. Jetzt ist die offizielle Spende an den russischen Staat nicht mehr freiwillig.

„Das zeigt nur, dass die Unternehmen ihre Entscheidungen schneller treffen sollten, denn es wird in Zukunft nicht einfacher werden“, sagte Nataliia Shapoval, Vorsitzende des Analysezentrums der Kiewer Wirtschaftshochschule, dem KSE-Institut der FT.

Russland: Unternehmen warten lange auf Verkauf

Das KSE-Institut beobachtet 1400 ausländische Unternehmen, die eigenständige Gesellschaften in Russland betreiben und mehr als fünf Millionen Dollar Umsatz im Jahr machen. Nur 206 von diesen Unternehmen haben ihre Geschäftszweige in Russland laut FT bisher verkauft. Laut der britischen Zeitung hätten sich einige Unternehmen entschieden, zu bleiben. Viele andere wollen raus, müssen ihre Verkäufe aber mit der Regierung verhandeln. Ein Insider sagte der Wirtschaftszeitung, dass dem Finanzministerium circa 2000 Verkaufsanträge vorliegen. Die zuständige Kommission treffe sich jedoch nur dreimal im Monat und bearbeite maximal sieben Anträge pro Meeting.

Weitere Kriterien für den Ausstieg aus Russland: Nach den im Dezember vorgestellten Plänen müssen Firmen einen satten Abschlag vom Unternehmenswert akzeptieren - auch wenn er von einem unabhängigen Gutachter ermittelt wurde. (row)