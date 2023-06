Putins Schattenflotte: So umgehen Öltanker die Sanktionen

Von: Lisa Mayerhofer

Aufnahme vom 11. Oktober: Öltanker vor der russischen Hafenstadt Noworossijsk © Vitaly Timkiv/Imago

Eine neue Recherche legt nahe, dass russische Tanker Positionssignale fälschen, um den Sanktionen des Westens zu entgehen. Ein Experte spricht von einer „ausgeklügelten Täuschung“.

Moskau – Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im vergangenen Jahr setzt der Westen darauf, den russischen Präsidenten Wladimir Putin mithilfe von Sanktionen auszubremsen. Zudem gilt seit einigen Monaten ein Preisdeckel für russisches Öl – eine wichtige Einnahmequelle für Putin. Die Hoffnung ist, dem russischen Diktator auf diese Weise langsam den Geldhahn für seinen Krieg abzudrehen. Doch Russland umgeht die Auflagen offenbar mit einer neuen Taktik.

Ölpreisdeckel: Russland baut Schattenflotte auf

Im Zentrum steht dabei eine Schattenflotte aus Öltankern, die russisches Öl weiter vertreiben sollen – beispielsweise in China oder Indien. Es gibt dabei für Russland aber einen Haken: Denn der Hebel des Ölpreisdeckels des Westens funktioniert über dessen Marktmacht bei Schiffsdienstleistungen. Unternehmen aus G7- und EU-Staaten und auch Australien dürfen nur noch Dienstleistungen rund um den Schiffstransport von russischem Öl abwickeln, wenn beim Verkauf des Öls der Preisdeckel eingehalten wird.

Derzeit stellen Unternehmen aus G7-Staaten rund 90 Prozent der für den Ölhandel so wichtigen Transportversicherungen weltweit. Ohne diesen Versicherungsschutz kommt man auf legalem Wege im Transportgeschäft eigentlich nicht weit – auch die russischen Öltanker setzen weiter auf westliche Versicherungen.

Fälschen russische Tanker Positionsdaten, um Sanktionen zu entgehen?

Nun legt eine neue Recherche der renommierten US-Zeitung New York Times (NYT) nahe, dass die Tanker aber ihre Positionsdaten fälschen, um den Sanktionen zu entgehen und gleichzeitig den Versicherungsschutz zu behalten. Wo Schiffe sich aufhalten, lässt sich eigentlich leicht über Positionssignale herausfinden. Doch laut NYT stehen die Tanker, die russisches Öl transportieren, auffällig lange in neutralen Seezonen in Asien herum. Manchmal scheinen sie auch immer wieder ohne Ziel im Kreis zufahren.

Laut NYT geschieht das, weil die Signale mit einer Software gefälscht werden. So konnten die Journalisten auf Satellitenbilder erkennen, dass sich die Schiffe zur gleichen Zeit eigentlich wo ganz anders befanden als von den Positionssignalen angegeben, beispielsweise in einem russischen Hafen, um offenbar Öl zu laden und nach China zu transportieren – und es laut NYT sehr wahrscheinlich außerhalb des Preisdeckels zu verkaufen.

Experte: „Es entsteht eine neue Art von Schifffahrtsmarkt“

„Diese Art von Täuschung, die wir sehen, ist ungewöhnlich und ausgeklügelt“, sagte David Tannenbaum, ein ehemaliger Beauftragter für die Einhaltung von Sanktionen beim US-Finanzministerium, zu dem Verhalten der Tankschiffe gegenüber der NYT. Das sehe definitiv nach einer Umgehungstaktik aus. In diesem Fall müsste der westliche Versicherer den Schutz sofort fristlos aussetzen. Die Zeitung fragte dazu auch ein US-Versicherungsunternehmen an, dass mehrere dieser Tanker versichert. Doch dieses wollte sich dazu aus rechtlichen Gründen nicht äußern.

Experten erwarteten schon vor Inkrafttreten des Ölpreisdeckels zudem die Ausbreitung eines Parallelmarktes: „Es entsteht eine neue Art von Schifffahrtsmarkt, parallel zu dem normalen, konformen Markt, in dem die meisten von uns tätig sind“, sagte Lars Barstad, Vorstandsvorsitzender des Tankereigners Frontline, damals dem amerikanischen Wall Street Journal.