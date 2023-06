Porsche: VW-Sportwagentochter greift Konkurrenz mit eigener Gigafabrik an

Hochleistungsakkus

Porsche will eine eigene Batteriezellenfertigung aufbauen. Der Sportwagenbauer betritt damit Neuland, denn in dem Werk sollen Performancezellen produziert werden.

Stuttgart - 2021 kündigte Porsche-Chef Oliver Blume an, in die Batteriezellenfertigung einsteigen zu wollen. 2024 sollte die Fertigung beginnen. Zur Realisierung des Projekts ging Porsche eine Partnerschaft mit der Fraunhofer-Ausgründung Customcells aus Itzehoe (Schleswig-Holstein) ein.

Die zunächst geplante Kapazität der Fabrik des Gemeinschaftsunternehmens Cellforce Group war mit 100 Megawattstunden pro Jahr jedoch sehr gering. Entsprechend sollten die Batteriezellen für Sonderfahrzeuge, zum Beispiel im Bereich des Motorsports oder Sondermodelle, gefertigt werden. Standort des Werkes wird Kirchentellinsfurt in der Nähe von Tübingen sein.

Porsche will Gigafabrik für Hochleistungszellen bauen: Sportwagen Mission X könnte Batterien aus eigener Fertigung erhalten

Doch nun gibt es Überlegungen bei Porsche, das Werk eine Nummer größer zu bauen. Das berichtet das Manager Magazin. Die Fabrik in Kirchentellinsfurt soll nun eine Jahreskapazität von 20 Gigawattstunden haben, die Investitionen dafür sich auf eine Milliarde Euro belaufen. Damit könnten 180.000 bis 200.000 eigene Fahrzeuge versorgt werden.

Die Produktion soll im kleinen Umfang im Frühjahr 2024 beginnen, zwei oder drei Jahre später könnte man in die Großserie gehen. Es ist möglich, dass bereits der von Porsche geplante Sportwagen Mission X mit den Hochleistungszellen ausgestattet wird. Auch die SUV-Varianten wie Macan und Cayenne könnten zu einem späteren Zeitpunkt Batterien aus der Eigenfertigung bekommen.

Porsche will Gigafabrik für Hochleistungszellen bauen: Sportwagenbauer leistet Pionierarbeit

Porsche wäre mit der Gigafabrik für Hochleistungszellen ein Pionier. Die Mutter Volkswagen hat zwar größere Pläne für eine eigene Batteriefertigung. So sollen riesige Produktionsstätten in Salzgitter, Valencia (Spanien) und St. Thomas (Kanada) entstehen. Doch dabei handelt es sich um Batterien für die Volumen- und Premiummodelle. Performancezellen baut laut Manager Magazin derzeit kein Unternehmen in größerer Stückzahl. Denn weder Mercedes noch Ferrari, McLaren oder Aston Martin hätten eigene Lösungen.

Das Werk wäre dringend nötig. Denn bis 2030 will die Porsche mehr als 80 Prozent seiner Neufahrzeuge vollelektrisch ausliefern. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Mit dem Taycan hat der Sportwagenhersteller bisher nur ein elektrifiziertes Modell im Angebot. Im kommenden Jahr soll der elektrische Macan EV hinzukommen, der eigentlich für 2023 geplant war. Bisher verbaut Porsche Zellen des koreanischen Herstellers LG Energy Solution. Diese sind allein wegen eines höheren Siliziumanteils etwas leistungsstärker als Standardbatterien.

Porsche will Gigafabrik für Hochleistungszellen bauen: Ehemaliger Partner wird ausbezahlt

Customcells wird allerdings nicht Teil der großen Pläne von Porsche sein. Die Itzehoer sahen sich nicht in der Lage, das neue Werk bei Tübingen entsprechend dem Joint-Venture-Anteil von 27 Prozent mitzufinanzieren. Deswegen hat Porsche Cellforce im Mai komplett übernommen.

