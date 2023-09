„Verheerende Außenwirkung“: McAllister warnt vor Scheitern des europäischen Panzerprojekts

Von: Thomas Schmidtutz

Teilen

Der Chef des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament, David McAllister, warnt vor einem möglichen Scheitern des deutsch-französischen Projekts zur Entwicklung eines Kampfpanzers der nächsten Generation. © Michael Matthey / dpa

Bei der Entwicklung des gemeinsamen Kampfpanzer-Systems der nächsten Generation knirscht es gewaltig. Der einflussreiche Europa-Parlamentarier David McAllister sieht jetzt Paris und Berlin in der Pflicht.

München - Der Chef des Auswärtigen Ausschusses im Europa-Parlament, David McAllister sieht eine wachsende Entfremdung zwischen Berlin und Paris bei zentralen Rüstungsprojekten. Um die Gefahr eines möglichen Scheiterns zu bannen, seien nun die Bundesregierung und der Élysée gefragt - am besten schon bei der Regierungsklausur Anfang Oktober.

Herr McAllister, Deutschland und Frankreich arbeiten seit 2017 mit dem MGCS am gemeinsamen Panzerkampfsystem der nächsten Generation. Jetzt gibt es ein neues Panzer-Projekt rund um den Leopard II-Bauer KNDS Deutschland und Rheinmetall sowie weiteren Unternehmen aus Spanien, Italien und Schweden. Braucht Europa jetzt wirklich zwei unterschiedliche Konsortien und die Entwicklung von zwei Kampfpanzer-Systemen?

Grundsätzlich passen diese Vorhaben zu den Plänen der Kommission, grenzüberschreitende Verteidigungsprojekte in Europa stärker zu fördern und so den zerklüfteten Verteidigungssektor zu bündeln. Das hat das Europäische Parlament seit Jahren gefordert. Der Kampfpanzer der nächsten Generation ist von der European Defence Agency als eines der sechs Felder mit dem größten Potenzial für eine gemeinsame Entwicklung auf europäischer Ebene identifiziert worden. Dass jetzt mehrere Unternehmen ihren Hut dafür in den Ring werfen, ist nicht verwerflich.

Was heißt das für die Zukunft des MGCS?

Es ist unbestritten, dass wir in Europa dringend einen neuen Kampfpanzer der nächsten Generation brauchen. Das Main Ground Combat System verbindet auf diesem Feld nun mit Frankreich und Deutschland die politisch wichtigsten Partner und auch die beiden bedeutendsten Technologie-Nationen der Europäischen Union. Trotzdem hat es beim MGCS Verzögerungen gegeben. Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Offensichtlich gibt es noch immer unterschiedliche Auffassungen zwischen Berlin und Paris, was die technologischen Elemente des geplanten Kampfpanzers angeht. Frankreich will nach dem Vorbild des Leclerc einen möglichst leichten Panzer entwickeln, während Deutschland traditionell auf eine starke und schwere Panzerung wert legt, wie beim Leopard II.

Aber was muss passieren, wenn der MGCS überhaupt noch eine Zukunft haben soll?

Moment: Nach meiner Kenntnis halten Deutschland und Frankreich an dem Projekt fest. Es gibt nach wie vor regelmäßige Gespräche zwischen dem Bundesverteidigungsminister und seinem französischen Amtskollegen. Wie es mit diesem Projekt weitergeht, muss auch bei der geplanten deutsch französischen Regierungsklausur Anfang Oktober zur Sprache kommen. Paris und Berlin müssen ihre Vorstellungen endlich harmonisieren. Denn ein Scheitern dieses deutsch-französischen Projekts hätte eine verheerende Außenwirkung - innerhalb Europas aber auch darüber hinaus.

Es klemmt ja nicht nur beim Panzerprojekt Main Ground Combat System (MGCS). Auch beim Kampfflieger der nächsten Generation FCAS knirscht es.

Die deutsch-französische Zusammenarbeit ist nicht alles in Europa. Aber ganz klar ist: Wenn Deutschland und Frankreich nicht Kern solcher grundlegenden Lösungen in der europäischen Verteidigungspolitik sind, werden diese Initiativen kaum umsetzbar sein. Ich sehe mit Sorge, dass wir beim MGCS schon viel Zeit verloren haben. Das rückt natürlich auch die Zusammenarbeit beim Mehrzweckkampfflugzeug FCAS wieder ins Blickfeld. Auch hier gibt es offenkundig Meinungsverschiedenheiten zwischen Airbus und Dassault.

Also sind jetzt Berlin und Paris jetzt gefordert?

Beim MGCS ist schon viel Zeit verloren gegangen. Das finde ich ärgerlich. Deshalb geht mein Appell an die Bundesregierung und an die französische Regierung: Im Interesse der ganzen EU, nennt die Divergenzen offen beim Namen, damit in diesem einzigartigen Duo die Abstimmung in Zukunft wieder besser funktioniert. Hoffentlich gibt es bei der Regierungsklausur Anfang Oktober endlich Antworten auf die Fragen, die uns nicht nur Paris und Berlin, sondern auch in Brüssel beschäftigen.