Öl und Gold werden teurer: So reagieren die Märkte auf Trumps Luftschlag

Singapur/Tokio - Auch die Börsen und Märkte reagieren auf Donald Trumps Luftschlag in Syrien: Der Ölpreis stieg umgehend.

Die Ölpreise sind am Freitag nach dem US-Luftschlag gegen Syrien deutlich gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete am Morgen 55,71 US-Dollar. Das sind 82 Cent mehr als am Donnerstag.

Syrien sei zwar kein wichtiges Förderland, aber durch den US-Angriff steige das Risiko einer Eskalation in der gesamten Region, erklärte der Rohstoffexperte Ric Spooner vom Handelshaus CMC Markets die steigenden Ölpreise.

Sichere Geldanlagen begehrt

Auch der Goldpreis hat in der Nacht zum Freitag mit einem Preissprung auf den US-Militärschlag gegen Syrien reagiert. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) legte bis auf 1269,46 US-Dollar zu und erreichte damit den höchsten Stand seit November. Die amerikanische Militäraktion ließ den Goldpreis in der Spitze um 1,5 Prozent steigen.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt reagierten am Ende einer ohnehin angespannten Woche etwas beunruhigt. Auch wollten sich viele Investoren vor dem am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht für März nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Der Dax fiel zum Handelsbeginn um 0,51 Prozent auf 12 168,52 Punkte.

Asiatische Börsen auf Talfahrt

Die Kurse an den asiatischen Börsen waren schon zuvor auf Talfahrt gegangen. Die Anleger wandten sich dort am Freitag sicheren Geldanlagen wie Gold und der japanischen Währung Yen zu. In Hongkong sank der Aktienindex im morgendlichen Handel um 1,1 Prozentpunkte, in Shanghai um 0,2 Punkte. Im australischen Sydney waren es 0,3 Prozentpunkte und im südkoreanischen Seoul 0,4.

In der vergangenen Nacht haben die USA als Vergeltung für einen mutmaßlichen Giftgasangriff einen Luftwaffenstützpunkt in Syrien attackiert. Nach Angaben des Pentagons wurden 59 Raketen des Typs Tomahawk abgeschossen.

dpa/AFP/fn

Rubriklistenbild: © dpa