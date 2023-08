Ruhestand mit 70 Jahren: Darum zieht ein Notar jetzt vor Gericht

Von: Patricia Huber

Mit 70 Jahren in Pension gehen? Warum sich ein Notar dagegen wehrt.

Ein Anwaltsnotar kämpft gegen seine Pensionierung. Er sieht in der Altersgrenze eine Gefahr für die Besetzung von Stellen im Notariat.

Karlsruhe – Das Thema Fachkräftemangel ist inzwischen auch am Bundesgerichtshof angekommen – zumindest über Ecken. Derzeit wird in Karlsruhe die Altersgrenze für Notare in Karlsruhe diskutiert. Aktuell gilt die Regelung: Mit dem Erreichen des 70. Lebensjahres muss ein Notar sein Amt niederlegen (Az. NotZ (Brfg) 4/22). Doch hier regt sich nun Widerstand.

Anwaltsnotar klagt: Er möchte nicht in Pension gehen

Ein Anwaltsnotar aus Nordrhein-Westfalen lehnt diese Altersgrenze ab. Ein Anwaltsnotar ist eine Person, die sowohl als Anwalt als auch als Notar arbeitet, dank einer zusätzlichen Ausbildung. Der betroffene Mann, geboren 1953, müsste in diesem Jahr seinen Beruf aufgeben.

Er möchte jedoch weiterhin tätig sein. Seine Argumentation stützt sich auf das europäische Verbot der Altersdiskriminierung und auf praktische Aspekte. Er behauptet, die Altersgrenze führe zur Ausdünnung des Anwaltsnotariats, wie er vor dem Bundesgerichtshof (BGH) erklärte. Viele Positionen könnten nicht mehr besetzt werden, da es weniger Nachwuchs in diesem Berufsfeld gibt.

Altersgrenze von Notaren: Laut Notarkammer kein Mangel an Bewerbern

Ein Sprecher der Notarkammer widersprach dieser Aussage. Er gab zu, dass die Zahlen im Anwaltsnotariat gesunken sind. Dennoch könne der Bedarf der Bevölkerung gedeckt werden. Bei den hauptberuflichen Notaren gebe es keinen Mangel an Bewerbern, so seine Aussage.

Die Altersgrenze für Notare wurde 1991 eingeführt. Sie soll unter anderem dazu beitragen, dass die Chancen zwischen den Generationen gleich verteilt sind. Sie soll auch jüngeren Bewerbern eine Chance geben. Darüber hinaus ist sie notwendig, um Neubesetzungen planbar und vorhersehbar zu gestalten, so das Oberlandesgericht Düsseldorf. Der Kläger gehört zu diesem Gerichtsbezirk.

Altersgrenze für Notare diskriminierend? BGH entscheidet

In den letzten Jahren hat der Bundesgerichtshof die Altersgrenze mehrmals überprüft und bisher bestätigt. Der Anwaltsnotar beruft sich jedoch auf ein neues Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus Juni 2021. Dieses kritisierte eine starre Altersgrenze in Italien als diskriminierend. Es ging jedoch um das Auswahlverfahren für Notare, nicht um den Ruhestand.

Sollte die Position des Klägers komplett wegfallen, könnten die verbleibenden Kollegen die Arbeit in der Region wahrscheinlich „noch stemmen“, so der Vertreter der Notarkammer. Der Anwaltsnotar argumentierte jedoch, dass in den letzten Jahren nicht alle Stellen besetzt werden konnten. „Warum soll ich dann gehen?“, fragte er.

Der Notarsenat in Karlsruhe will diese Frage nun ausführlich diskutieren. Eine Entscheidung wird in den nächsten zwei Wochen erwartet.