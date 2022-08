9-Euro-Ticket: SPD macht Vorschlag für Nachfolge-Regelung - und eine 9 kommt auch vor

Von: Lisa Mayerhofer

Das beliebte Neun-Euro-Ticket läuft Ende August aus – über eine Nachfolgelösung wird heftig diskutiert. Jetzt geht die SPD in die Offensive.

Berlin – Kurz vor Ende des Neun-Euro-Tickets für den Nahverkehr ziehen die Verkehrsbetriebe an diesem Montag Bilanz. Allein bis Anfang August waren rund 38 Millionen Exemplare verkauft worden. Die Monatskarten wurden für Juni, Juli und August angeboten; Fahrgäste konnten damit bundesweit den Nahverkehr nutzen.

Der Branchenverband der Verkehrsbetriebe VDV hatte während der vergangenen Monate wöchentlich 6000 Fahrgäste zum Neun-Euro-Ticket befragt und will nun Ergebnisse vorstellen. Die „Zwischenbilanz“ wird mit mehreren Landesverkehrsministern präsentiert. Darüber hinaus wird rege über Nachfolgelösungen diskutiert.

9-Euro-Ticket: SPD plant 49-Euro-Ticket als Nachfolger

Die SPD plant laut einem Bericht der Bild-Zeitung unter anderem ein bundesweit gültiges 49-Euro-Ticket für den Nahverkehr als Teil eines weiteren Entlastungspakets. Dieses solle Nachfolger für das Ende des Monats auslaufende Neun-Euro-Ticket sein, die Kosten sollten je zur Hälfte von Bund und Ländern getragen werden, berichtete die Zeitung.

Damit tragen sie der Forderung der Verkehrsunternehmen nach einer Nachfolgeregelung Rechnung. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sieht jedoch keine Mittel für ein neues Neun-Euro-Ticket. Der Bund hatte die dreimonatige Aktion mit 2,5 Milliarden Euro zum Ausgleich von Einnahmeausfällen bei Verkehrsunternehmen finanziert.

9-Euro-Ticket sorgt für Nachfrageschub

Das Neun-Euro-Ticket sollte Pendler angesichts hoher Energiepreise entlasten. Zudem sollte die Aktion Werbung für einen Umstieg auf Busse und Bahnen machen. Studien während des Aktionszeitraums wiesen zunächst aber nur einen leichten Verlagerungseffekt aus. Die Branche vermutet auch, dass viele Fahrten ohne das günstige Ticket wohl nicht gemacht worden wären.

Die Deutsche Bahn sieht einen Erfolg in dem Experiment. „In den letzten drei Monaten sind im Schnitt zehn Prozent mehr Fahrgäste in unserem Regionalverkehr unterwegs gewesen als vor Corona“, hatte Vorstandsmitglied Evelyn Palla am Sonntag mitgeteilt. Jeder fünfte Nutzer habe öffentliche Verkehrsmittel neu für sich entdeckt. (lma/dpa)