Erstmals seit acht Monaten: Diesel günstiger als Super E10

Von: Robert Wallenhauer

Diesel ist das erste Mal seit acht Monaten wieder günstiger als Benzin. Beide Kraftstoffe sind jedoch teurer als in der Vorwoche. Der ADAC sieht Spielraum für weitere Preissenkungen.

München – Erstmals seit achteinhalb Monaten ist Diesel-Kraftstoff wieder günstiger als Super E10. Ein Liter Super 10 kostet im bundesweiten Mittel 1,763 Euro, der Preis für einen Liter Diesel liegt bei 1,762 Euro. Das ergibt die aktuelle ADAC-Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland.

Diesel an der Tankstelle: Das erste Mal seit Mai 2022 ist Diesel wieder günstiger als Benzin. © Axel Heimken/dpa

Tankrabatt schaffte Vorteil für Benziner

Zuletzt war Diesel am 31. Mai 2022 günstiger als Super E10. Seit Beginn des Tankrabatts am 1. Juni mussten Dieselfahrer beim Tanken regelmäßig mehr bezahlen als die Fahrer von Benzinern. Die Steuer auf Diesel wurde während des dreimonatigen Rabatts um rund 17 Cent je Liter gesenkt, bei Benzin betrug der Steuernachlass 35 Cent. Doch auch nach dem Ende des Tankrabatts am 31. August 2022 blieb Diesel aufgrund von Sondereffekten teurer als Super E10.

Im Vergleich zur Vorwoche sind die Preise für beide Kraftstoffsorten gestiegen. Vor allem Benzin hat sich deutlich verteuert: So kostet ein Liter Super E10 aktuell 2,6 Cent mehr als vor Wochenfrist, Diesel ist um 0,6 Cent teurer. Auch wenn Rohöl ebenfalls etwas teurer geworden ist, sieht der ADAC Spielraum für Preissenkungen an den Tankstellen. Preissensibles Verbraucherverhalten kann hierzu einen wichtigen Beitrag leisten.

ADAC-Empfehlung: Abends tanken

Autofahrer sollten nach Empfehlung des ADAC am besten abends tanken. Besonders zwischen 20 und 22 Uhr sind die Kraftstoffpreise niedrig. Morgens sollte man hingegen einen Bogen um die Tankstellen machen, will man nicht durchschnittlich 15 Cent je Liter mehr für den Kraftstoff bezahlen. (dpa/rowa)