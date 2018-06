Aldi hat bald weitere Promi-Kollektion im Sortiment

In solch einem Aldi gibt es bald die Kollektion von Dana Schweiger zu kaufen.

Der Discount-Riese Aldi verkauft ab Mitte des Monats die neue Mode-Kollektion einer Promi-Designerin. Zum Sortiment zählen dann Jumpsuits, Röcke, Tuniken und Shorts.

Mülheim an der Ruhr/Essen - Erst eine Sportkollektion entworfen von Sophia Thiel, dann eine Plus-Size-Kollektion - Aldi ist gerade fleißig dabei, nicht nur den Hunger der Kunden zu stillen, sondern diese auch einzukleiden. In dieses Bestreben reiht sich nun auch eine weitere Promi-Modekollektion ein: Die Ex-Frau von Til Schweiger, Dana, hat in Kooperation mit dem Discounter Klamotten designt. Und das exklusiv für Aldi.

Ab dem 18. Juni dieses Jahres gibt es bei Aldi Nord und Aldi Süd die Mode zu kaufen. Schon vor rund 20 Jahren hat Dana Schweiger gemeinsam mit der Schauspielerin Ursula Karven die Marke „bellybutton“ gegründet. In der Anfangszeit haben die beiden Frauen hauptsächlich Pflegeserien für Schwangere produziert, ab 2007 dann die erste Kinder-Kollektion.

Unter dem Motto „With Love by Dana Schweiger“ kommt nun eine eigene Mode für Jungen und Mädchen heraus, die ausschließlich in Läden des Discounters verkauft wird. Zur Kollektion zählen Jumpsuits, Röcke, Shorts, Baby-Bodys und Tuniken.

Aldi arbeitet vermehrt mit Promis zusammen - nicht nur bei Moden

Schweiger ist derweil nicht die einzige Prominente, die mit dem Konzern zusammengearbeitet hat. Neben der schon erwähnten Fitnessbloggerin Thiel haben auch die Designgröße Jette Joop und Sängerin Anastacia bereits mit dem Discounter kooperiert.

