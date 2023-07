Mit Sondergenehmigung: Metro und Globus führen Gelder aus Russland ab – unter wichtiger Bedingung

Von: Patricia Huber

Metro und Globus haben Gelder aus Russland abgeführt. Das war nur dank einer Sondergenehmigung und einer bestimmten Auflage möglich.

Moskau – Die Situation westlicher Firmen in Russland ist angespannt. Am Sonntag hat Russland per Präsidentendekret die Kontrolle über die Anteile der dänischen Brauerei Carlsberg und des französischen Lebensmittelkonzerns Danone an ihren russischen Tochtergesellschaften übernommen. Die Vermögenswerte sollen der Financial Times zufolge jetzt an Vertraute von Putin verteilt werden.

Nach Danone- und Carlsberg-Übernahme: Metro und Globus führen Gelder ab

Besonders interessant: Zuvor deuteten Danone und Carlsberg an, sich aus dem Russland-Geschäft zurückzuziehen. Weiterhin ungestört Geschäfte machten hingegen die beiden Handelsunternehmen Globus und Metro. Und diese beiden Firmen haben nun Teile ihrer russischen Gewinne an die deutschen Mutterkonzerne abgeführt, wie die Lebensmittelzeitung (LZ) berichtet.

Die Gelder seien „auf rechtskonforme Weise durch Dividendenzahlungen“ transferiert worden, erklärt Metro auf Anfrage der Zeitung. Der Vorgang hatte aber einen Haken. Um die Sondergenehmigung des russischen Finanzministeriums zu erhalten, mussten die beiden Unternehmen auch die grundsätzliche Bereitschaft zeigen, weiterhin im Land bleiben zu wollen, wie die LZ berichtet.

Die Supermarktkette Globus bleibt trotz Kritik weiterhin in Russland. © picture alliance/dpa

Russland-Geschäfte: Metro und Globus erhalten Sondergenehmigung

Die Sondergenehmigung, die Metro und Globus erhalten haben, sei laut deutschen Wirtschaftsvertretenden selten. Dadurch dürfen bis zu 50 Prozent des Nettoergebnisses des Vorjahres in „unfreundliche Staaten“ transferiert werden. Auf der Liste dieser Staaten stehen inzwischen jene Länder, die Sanktionen gegen Russland erhoben haben.

Für die beiden Konzerne bedeutet das einen massiven Unterschied. Laut LZ betrug das Nettoergebnis in Russland 2022 4,1 Milliarden Rubel (ca. 40,7 Millionen Euro). Bei Metro waren es 8,8 Milliarden Rubel (ca. 87,4 Millionen Euro). Normalerweise dürften die Firmen aus unfreundlichen Staaten nur 120 Millionen Rubel (1,19 Millionen Euro) pro Jahr ausführen. (ph)