McDonald's steigert Verkäufe dank Sonderangeboten deutlich

Bester Wert seit sechs Jahren: Der Fast-Food-Riese McDonald's hat seine Verkäufe zum Jahresende dank Rabattaktionen weiter kräftig angekurbelt.

Oak Brook - Der Fast-Food-Riese McDonald's hat seine Verkäufe zum Jahresende dank Rabattaktionen weiter kräftig angekurbelt. Im umkämpften US-Heimatmarkt lockte die Kette Kunden mit Kombi-Menüs für fünf Dollar sowie billigen Softdrinks und günstigem Kaffee in ihre Schnellrestaurants. Das Rezept ging gut auf, wie die am Dienstag veröffentlichten Zahlen für das vierte Quartal zeigen.

Auf vergleichbarer Basis stieg der Umsatz in den USA im Jahresvergleich um 4,5 Prozent und weltweit um 5,5 Prozent, wie der Konzern in Oak Brook mitteilte. Insgesamt sanken die Erlöse zwar um elf Prozent auf 5,3 Milliarden Dollar (4,3 Mrd Euro). Grund war aber die Übernahme von Filialen durch Franchise-Nehmer. McDonald's nimmt so Umsatzeinbußen in Kauf, kassiert aber höhere Lizenzgebühren.

„2017 war ein starkes Jahr“

Im abgelaufenen Geschäftsjahr steigerte McDonald's die vergleichbaren Verkäufe um deutliche 5,3 Prozent - das ist der beste Wert seit sechs Jahren. „2017 war ein starkes Jahr“, sagte Konzernchef Steve Easterbrook. McDonald's habe Marktanteile zurückgewonnen und große Fortschritte bei seinen Innovationen wie Lieferdiensten, mobilem Bezahlen und Selbstbedienungs-Säulen gemacht. 2018 sollen weitere rund 2,4 Milliarden Dollar in den Filialausbau gesteckt werden.

Trotz der gestiegenen Verkäufe musste der Konzern beim Gewinn Abstriche machen. Im Schlussquartal sank der Überschuss um 41 Prozent auf 698,7 Millionen Dollar (561,2 Mio Euro). Grund waren Einmalbelastungen aus der US-Steuerreform, von der das Unternehmen auf Dauer aber profitieren dürfte. Das bereinigte Ergebnis stieg um neun Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar. Im Gesamtjahr 2017 wuchs der Überschuss um elf Prozent auf 5,2 Milliarden Dollar.

Auch in Deutschland erfolgreiches Geschäftsjahr

Zum Deutschland-Geschäft machte der Konzern wie gewöhnlich keine konkreten Angaben. Nach Angaben von Deutschland-Chef Holger Beeck verlief das Geschäftsjahr jedoch erfolgreich. Beim Umsatzwachstum habe man das beste Ergebnis seit 2011 erzielt. Bundesweit betrieben McDonald's Deutschland und seine Franchise-Partner laut Beeck zuletzt 1480 Schnellrestaurants mit rund 58 000 Mitarbeitern. Auch hier betreibt die Kette viel Aufwand, um ihre Filialen zu modernisieren.

Video: So anders ist McDonald‘s in anderen Ländern

dpa/Glomex