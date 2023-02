Zalando plant Massenentlassungen – bis zu tausend Mitarbeiter betroffen

Von: Amy Walker

Teilen

Zalando hat insgesamt rund 17.000 Beschäftigte. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Der Onlinemodehändler Zalando will in diesem Jahr bis zu 1.000 Menschen entlassen. Das geht aus einer internen Mitteilung hervor. Wann genau die Massenentlassungen beginnen, war noch unklar.

Berlin – Der Onlinemodehändler aus Berlin hat am Dienstag in einer internen Mitteilung Massenentlassungen angekündigt. In der Mitteilung wird nach Angaben von Business Insider von zwischen 100 und 1.000 betroffenen Stellen gesprochen. Ein genauer Zeitplan liegt noch nicht vor, wie Zalando auf seiner Webseite schreibt.

Entlassungen bei Zalando: 17.000 Mitarbeiter, in 25 Ländern aktiv

Zalando ist eigenen Angaben zufolge in 25 europäischen Ländern aktiv. Das Unternehmen wurde 2008 von David Schneider und Robert Gentz in Berlin gegründet und hat weitere Büros in Erfurt, Mönchengladbach, Dortmund, Zürich, Helsinki und Dublin. Zalando beschäftigt aktuell rund 17.000 Mitarbeiter.

Vor allem während der Corona-Pandemie hat das Unternehmen profitiert. Die Jahre 2020 und 2021 waren besonders umsatzstark, so Zalando. Allerdings sei die „makroökonomische Situation“ im Jahr 2022 „herausfordernd“ gewesen, weshalb nun der Stellenabbau kommt.

Welche Stellen von den Massenentlassungen betroffen sein werden, war noch nicht klar. Zalando betont, dass auch das Management vom Stellenabbau betroffen ist. Die Firma schließt aber aus, dass es die Bereiche Logistik und Kundenservice treffen wird.