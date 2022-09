Söder: Aus für Hartz IV ist eine Fehlentscheidung

Bayerns Ministerpräsident Söder ist skeptisch, was die Einführung eines neuen Bürgergeldes anbelangt. Laut ihm könnte dieses Missbrauch fördern. © Peter Kneffel/dpa

Die Ampelkoalition möchte die bisherige Sozialhilfe Hartz-IV durch ein Bürgergeld ablösen. Bayerns Ministerpräsident Söder sieht das skeptisch und befürchtet Missbrauch.

München - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat seine Haltung untermauert, das von der Bundesregierung geplante Bürgergeld könne Missbrauch bei Leistungsempfängern fördern. Es sei eine Fehlentscheidung, das Bürgergeld einzuführen und Hartz IV abzuschaffen, sagte Söder am Dienstag nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts in München. Es gebe dann „überhaupt keine Möglichkeit mehr“, jemanden zu motivieren. „Wer nicht arbeiten kann, der muss auch keine Arbeit annehmen“, sagte Söder. „Wer aber arbeiten kann und das nicht will, der kann nicht in gleicher Weise auf die Solidarität pochen wie jemand, der eben nicht arbeiten kann.“

Die Bundesregierung hat mögliche Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger derzeit ausgesetzt. Nach der Einführung des Bürgergeldes soll es eine sechsmonatige Vertrauensperiode geben, in der Regelverstöße - etwa das Fernbleiben von Beratungsgesprächen zur Aufnahme einer Arbeit - ebenfalls nicht sanktioniert werden. Erst danach sollen Sanktionen wieder ausgesprochen werden.

Söder: Arbeitslose sollten sich für Hilfen bemühen

Die Sanktionen der Bundesagentur für Arbeit waren während der Corona-Pandemie deutlich zurückgegangen. Im Jahr 2021 hatten die Jobcenter 194.000 Sanktionen ausgesprochen. Das waren knapp 23 000 mehr als im Jahr 2020, aber deutlich weniger als vor der Pandemie 2019. Damals waren 807.000 Sanktionen ausgesprochen worden. 2021 gab es in Deutschland rund 5,3 Millionen Menschen, die ganz oder teilweise auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen waren.

Söder hatte am Montag bei einer Parteiveranstaltung auf dem Polit-Stammtisch Gillamoos in Abensberg in seiner Bierzelt-Rede erklärt, wer nicht arbeiten wolle, dürfe inzwischen überhaupt nicht mehr gefragt werden, ob er arbeiten könne. „Wenn einer gern in der Tonne liegt und Diogenes spielt - gerne. Wenn einer Geld bekommt von anderen, und die, die es bezahlen, nicht einmal erwarten dürfen, dass er sich bemüht, wenn er das Geld bekommt, dann ist das der falsche Weg.“(dpa/lf)