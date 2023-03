1 / 8

Bei der Lufthansa Economy gibt es mit der „Allegris“ Produktreihe nur ein paar Änderungen. So soll es mehr Beinfreiheit geben und, wer möchte, kann dafür bezahlen, dass der Nachbarsitz frei bleibt. Die Economy und Economy Plus Sitze gibt es schon seit einem Jahr in den Maschinen von Swiss Air, das zu Lufthansa gehört. © Lufthansa