Lindners Plan zur Rettung der Wirtschaft – Laut Habeck nur „ein zarter Anfang“

Schwächelnde Konjunktur

Um die schwächelnde Konjunktur wieder anzukurbeln, hat Finanzminister Lindner ein „Wachstumschancengesetz“ vorgelegt. Laut Habeck reichen die Vorschläge aber nicht aus.

Berlin – Überall schlägt die deutsche Wirtschaft Alarm. Spitzenverbände, Ökonomen und Unternehmer wissen: Deutschland nähert sich gefährlich einer Rezession, wenn nicht dagegen gesteuert wird. Die Energiekrise hat die deutsche Wirtschaft im Würgegriff, hinzu kommen Inflation, Lohnsteigerungen und steigende Sozialabgaben, die sich überall auswirken.

Seit Wochen werden die Appelle an die Bundesregierung immer lauter und eindringlicher: Die Politik müsse handeln, um die Wirtschaft zu retten. Im Juli hat daher Finanzminister Christian Lindner (FDP) ein „Wachstumschancengesetz“ vorgelegt, das Unternehmen entlasten soll. Kritik kommt jetzt vom Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Habeck: Vorschläge des Finanzministeriums reichen nicht

„Die Vorschläge des Finanzministers im Entwurf zum Wachstumschancengesetz sind ein zarter Anfang für das, was wir brauchen, aber es reicht eben nicht“, sagte Habeck im Handelsblatt. Habeck forderte einen Dreiklang an Maßnahmen, um der deutschen Industrie in der zurzeit angespannten wirtschaftlichen Lage zu helfen: erstens zielgerichtete Unterstützung für Investitionen, zweitens steuerliche Abschreibungen und drittens für eine Übergangszeit einen Industriestrompreis.

Lindner will die Wirtschaft mit einem Steuerpaket um jährlich rund sechs Milliarden Euro entlasten. Das Wachstumschancengesetz solle die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands stärken und für mehr Investitionen sorgen, hieß es Mitte Juli aus dem Finanzministerium. Lindner schlägt fast 50 steuerpolitische Maßnahmen vor. Kernelement ist eine im Koalitionsvertrag angekündigte Prämie für Investitionen in den Klimaschutz. Der Entwurf ist in der Regierung noch nicht abgestimmt. Die von Lindner vorgeschlagenen steuerlichen Abschreibungen sollen deutlich geringer ausfallen, als im Koalitionsvertrag ausgehandelt.

Wirtschaftsministerium legt Protest gegen Vorschläge ein

Habeck hält die Entlastungen für zu gering: „Wir brauchen einen wirklichen Stimulus für Wachstum, Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland, denn unsere globalen Wettbewerber schlafen nicht.“ Das Bundeswirtschaftsministerium hat in der regierungsinternen Abstimmung nach Handelsblatt-Informationen Protest eingelegt, weil es die Vorschläge des Finanzministeriums für nicht weitreichend genug hält.

Finanzminister Christian Lindner (l.) und Wirtschaftsminister Robert Habeck während der Generaldebatte der Haushaltswoche im vergangenen November.

FDP-Generalsekretär Djir Sarai hält dagegen: „Statt am laufenden Band Milliarden für Subventionsprogramme zu fordern, die am Kern des Problems völlig vorbeizielen, sollte der Wirtschaftsminister endlich konstruktiv tätig werden und einen Offensivplan für Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit vorlegen“, sagte er der Zeitung. Tatsächlich hatte Habeck aber bereits im Januar auf Steuererleichterungen für Firmen gepocht.

Lindner hält am Sparkurs fest

Lindner stellt sich gegen den von Habeck vorgeschlagenen Industriestrompreis, da er einen harten Sparkurs eingelegt hat. Aus Sicht Habecks sollte das Sparen aufgrund der aktuellen Lage nicht oberste Priorität haben. „Wir müssen uns aus der aktuellen Lage herausinvestieren und hierfür mehr Spielräume für steuerliche Abschreibungen schaffen“, so Habeck im Handelsblatt.

Auch andere Ökonomen sehen den Sparkurs Lindners kritisch. So sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Siegfried Russwurm, im Interview mit der dpa: „Wenn die Antwort der Bundesregierung dann heißt, wir stellen dafür kein zusätzliches Geld in den Haushalt ein, muss sie die Zielkonflikte innerhalb der Bundesregierung und der sie tragenden Parteien lösen und klären, ob und wie sie die richtigen Prioritäten setzt.“ Deutschland befinde sich „wirtschaftlich auf der Verliererstraße“, so Russwurm weiter.

