Höhere Krankenkassen-Beiträge: Auf diesen Anstieg müssen sich Versicherte im nächsten Jahr einstellen

Von: Lisa Mayerhofer

Gesundheitsminister Lauterbach rechnet mit steigenden Beiträgen zur gesetzlichen Krankenversicherung. Eine Tabelle zeigt, wie hoch die Kosten für Arbeitnehmer und Selbstständige werden können.

München – Die Krankenkassen stehen erneut vor Defiziten in Milliardenhöhe. Damit drohen Versicherten 2024 steigende Beiträge. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) machte am Dienstag in Berlin deutlich, dass von Finanzminister Christian Lindner (FDP) kein zusätzliches Geld aus dem Haushalt komme, sondern sogar eingespart werden müsse. „Gleichzeitig steigen die Ausgaben der Krankenkassen, und Leistungskürzungen schließe ich aus. Daher muss im nächsten Jahr der Beitragssatz steigen.“

Lauterbach rechnet mit steigenden Beiträgen zur gesetzlichen Krankenversicherung

Lauterbach sagte, die Größenordnung einer Beitragsanhebung sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau abschätzbar. Im Redaktionsnetzwerk Deutschland sprach er von „leicht“ steigenden Beiträgen. Generell liefen bei den gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) wegen des technischen Fortschritts und der alternden Bevölkerung die Einnahmen den Ausgaben hinterher. Als Ausgleich hätte – wie im Koalitionsvertrag vorgesehen – auch 2024 der Bundeszuschuss über die regulären 14,5 Milliarden Euro pro Jahr hinaus erhöht werden sollen, wenn die Mittel dafür da seien. „Das ist aber jetzt nicht der Fall.“

Hintergrund ist, dass den Kassen für 2024 erneut ein Defizit droht. Laut GKV-Spitzenverband dürfte es bei 3,5 Milliarden bis 7 Milliarden Euro liegen. Ohne Gegensteuern resultierte daraus rechnerisch ein Anstieg beim durchschnittlichen Zusatzbeitrag von 0,2 bis 0,4 Prozentpunkten. Doch was bedeutet diese Erhöhung für den Geldbeutel der Versicherten? Um welchen Betrag könnten die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung dann ab 2024 steigen?

Überblick: Kosten für Arbeitnehmer und Selbstständige bei Anstieg der Beiträge

Das Vergleichsportal Verivox hat für IPPEN.MEDIA die jährlichen Krankenkassenbeiträge für Arbeitnehmer mit einem Durchschnittseinkommen und einem Einkommen über der Beitragsbemessungsgrenze berechnet. Die Hälfte des Krankenversicherungsbeitrages übernimmt der Arbeitnehmer. Neben dem Zusatzbeitrag gilt der allgemeine Beitragssatz in Höhe von 14,6 Prozent.

Zudem hat Verivox die Kosten für einen Selbständigen berechnet, der den Krankenversicherungsbeitrag selbst trägt. Dabei geht das Portal ebenfalls vom allgemeinen Beitragssatz in Höhe von 14,6 Prozent aus, inklusive der Zahlung von Krankengeld ab der siebten Woche.

Eine Tabelle zeigt die jährlichen Kosten in drei Beispielen:

Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH, erklärt dazu: „Steigt der Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung um 0,4 Prozentpunkte auf 2,0 Prozent, könnten Versicherte bis zu 239 Euro mehr im Jahr für die Krankenversicherung zahlen.“ Der durchschnittliche Zusatzbeitrag sei eine rein rechnerische Größe, ihren individuellen Zusatzbeitrag lege aber jede Krankenkasse selbst fest. Derzeit liege der Zusatzbeitrag bei den bundesweit geöffneten Krankenkassen zwischen 0,90 und 1,80 Prozent.

Schütz betont dabei auch, dass Versicherte bei einer Beitragserhöhung ihre Krankenkasse wechseln können. „Abhängig Beschäftigte sparen derzeit bis zu 269 Euro, Selbständige bis zu 548 Euro im Jahr, wenn sie von einer Krankenkasse mit einem Zusatzbeitrag von 1,80 Prozent zu einer mit einem Zusatzbeitrag von 0,90 Prozent wechseln“, so Schütz.

Beiträge zur Krankenversicherung: Versicherte haben weiterhin Sparpotential

Thomas Adolph von gesetzlichekrankenkassen.de betont gegenüber IPPEN.MEDIA, dass der „durchschnittliche Zusatzbeitrag“ noch sehr wenig über den tatsächlichen Beitrag einer Krankenkasse aussage: „Er kann höher oder tiefer liegen und wie nicht zuletzt der

Jahreswechsel 2022/2023 gezeigt hat, erhöhen lange nicht alle Kassen ihre Beiträge im Gleichlauf mit dem durchschnittlichen Zusatzbeitrag.“

Ein Beispiel: Aktuell betrage der durchschnittliche Zusatzbeitrag 1,6 Prozent vom Einkommen. Von den 95 relevanten Krankenkassen erheben allerdings lediglich 14 Kassen genau den durchschnittlichen Zusatzbeitrag. 19 Kassen verlangen mehr, 62 Kassen aber weniger. „Wir gehen davon aus, dass auch bei einer Erhöhung der Beiträge diese Spreizung bestehen bleibt

und man als gesetzliche Versicherter durchaus auch weiterhin Sparpotential haben und den

Erhöhungen nicht hilflos ausgeliefert sein wird“, so Adolph.

