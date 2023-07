Kürzung des Elterngelds: Wer jetzt ohne auskommen muss – und ab wann

Von: Amy Walker

Das Finanzministerium gibt für das kommende Jahr einen Sparkurs vor. Das hat Konsequenzen: Familienministerin Lisa Paus will die Einkommensgrenze für das Elterngeld halbieren.

Berlin – Nach langen und schwierigen Verhandlungen soll am heutigen Mittwoch der Bundeshaushalt beschlossen werden. Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat dabei seinen Willen durchsetzen können, ab 2024 wieder die Schuldenbremse einzuhalten. Damit wird nun ein Sparkurs vorgegeben, die einzelnen Ressorts müssen ihre Ausgaben kürzen. Im Familienministerium hat man sich für eine kontroverse Lösung entschieden: Das Elterngeld soll für Besserverdienende gestrichen werden.

Streit ums Elterngeld: FDP gegen Vorstoß von Lisa Paus

Konkret soll die Einkommensgrenze, ab der Paare kein Elterngeld mehr erhalten, von 300.000 Euro auf 150.000 Euro halbiert werden. Dabei geht es um das „zu versteuernde Einkommen“ – also das, was ein Paar abzüglich der Beträge, die von der Steuer abgesetzt werden – Versicherungsbeiträge, Werbungskosten, Entfernungspauschalen – noch übrig hat. Aufs Bruttoeinkommen übersetzt betrifft das Paare, die zwischen 180.000 und 200.000 Euro im Jahr gemeinsam verdienen.

Die Pläne aus dem Familienministerium werden viel kritisiert, auch vom Finanzminister. Lindner twitterte als Reaktion auf Bedenken von Familienministerin Lisa Paus (Grüne) gegen Einsparungen beim Elterngeld: „Wenn die zuständige Kollegin selbst von der Änderung beim Elterngeld nicht überzeugt ist, dann kann und sollte sie ihren Konsolidierungsbeitrag in anderer Weise erbringen.“

Eltern­geld soll es künftig für weniger Familien geben (Archivbild). © Felix Kästle/dpa

Die FDP-Bundestagsfraktion lehnt Verschlechterungen beim Elterngeld durch deutlich gesenkte Einkommensgrenzen strikt ab. „Ich halte es für falsch, dass wir an dieser Stelle genau diese Mittel jetzt kürzen“, sagte der Fraktionsvorsitzende Christian Dürr in Berlin. Das gelte insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Gleichstellung von Mann und Frau in der Familie. Diese würde sich mit dem Vorstoß von Paus verschlechtern.

Zwischen 60.000 und 435.000 Paare betroffen

Die Familienministerin sagte nach RTL/ntv-Angaben in einem Interview der Sendergruppe, dass vermutlich rund 60.000 Familien künftig keinen Anspruch mehr auf die staatliche Lohnersatzleistung während der Elternzeit hätten. Von einem Sprecher des Familienministeriums hieß es, bei etwas über einer Million Elterngeldbeziehenden im Jahr 2020 wären somit rund fünf Prozent aller Elterngeldbeziehenden von der Neuregelung betroffen. Sie würde dann ab kommendem Jahr, also 2024, greifen.

Doch nach Recherchen des Spiegel könnten jedoch deutlich mehr Familien von den Kürzungen betroffen sein. Die Zahl aus dem Familienministerium berücksichtigt nämlich nur die Paare, die bereits jetzt Kinder haben. Zieht man noch all diejenigen in Betracht, die in den kommenden Jahren Kinder bekommen könnten, erhöht sich die Zahl der Betroffenen auf bis zu 435.000 Paare unter 50 Jahren. Der Anteil ist damit immer noch niedrig – doch es trifft lange nicht mehr nur Spitzenverdienende.

Welche Berufsgruppen verdienen so viel Geld?

So sind es nicht mehr „nur“ Manager, Ingenieure und Vertriebler in großen Firmen, die von der neuen Einkommensgrenze erfasst würden. Auch in Familien mit zwei Beamten könnte das hinkommen. In den Besoldungsgruppen für Richter, Staatsanwälte und Professoren werden Bruttogehälter zwischen 86.000 und 180.000 Euro erreicht. Zwei in Vollzeit arbeitende Akademiker könnten also schon die Grenze sprengen. Auch einige Lehrkräfte können mit ihren Gehältern die 150.000-Euro-Grenze erreichen.

Dabei ist es nicht wirklich die Anzahl der Eltern, die jetzt keinen Anspruch mehr auf die Ersatzleistung haben werden, die kritisiert wird. Vielmehr geht es um die Gleichstellung: Wenn kein Elterngeld mehr gezahlt wird, begünstigt das traditionelle Rollenbilder. Wenn entschieden werden muss, wie die Elternzeit aufgeteilt wird, wird bei diesen Paaren genauer auf das Geld geschaut. Da es noch immer so ist, dass in der Regel Männer mehr Geld verdienen als Frauen, ist es naheliegend, dass die Frau beruflich mehr zurücksteckt, damit die Familie am Ende insgesamt mehr Geld hat.

Aus diesem Grund wurde 2007 auch das Elterngeld überhaupt eingeführt – zunächst ganz ohne Einkommensgrenze. Zwischen 65 und 100 Prozent des Nettogehalts werden zwölf Monate lang damit ersetzt, maximal jedoch 1800 Euro im Monat.

Mit Material von dpa