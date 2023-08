Keine Porto-Erhöhung bei der Post – Habeck hat dafür einen anderen Plan

Von: Amy Walker

Die Deutsche Post darf das Porto ab 2024 nicht weiter erhöhen. Doch ein neues Postgesetz ist aktuell in Arbeit – und damit würde sich einiges für Kunden ändern.

Berlin – Klatsche für die Deutsche Post: Das Unternehmen darf die Portogebühren nicht, wie erhofft, ab 2024 noch einmal anheben. Die Bundesnetzagentur erteilte dem Antrag diese Woche eine Absage. Die Post mache trotz Inflation und hohe Energiekosten keine nennenswerten Verluste, die eine Portoerhöhung rechtfertigen würden, so die Begründung.

Stattdessen soll aber eine andere gesetzliche Neuregelung für Entlastung sorgen. Wie der Business Insider aus Regierungskreisen erfahren haben will, sollen stattdessen Briefe deutlich später ankommen dürfen, als bisher.

Eckpunkte für ein neues Postgesetz seit Januar 2023 bekannt

Schon seit Jahresbeginn arbeitet das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) an einer Novelle des Postgesetzes. Im Januar 2023 wurden dazu Eckpunkte für ein neues Gesetz veröffentlicht. Ein erster Entwurf der Gesetzesnovelle dürfte im Spätsommer oder Herbst auf den Tisch kommen. Die Post wirbt hierbei für Rahmenbedingungen, die sie entlastet.

In den Eckpunkten für das neue Gesetz geht es unter anderem auch um eine Änderung der Laufzeiten, bis wann ein Brief zugestellt sein muss. Aktuell müssen 80 Prozent der Briefe am nächsten Werktag ihr Ziel erreicht haben. „Stattdessen könnten Vorgaben mit längeren Laufzeiten und höherer Verbindlichkeit den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer in höherem Maße entsprechen und gleichzeitig eine nachhaltigere Erbringung des Universaldienstes ermöglichen“, heißt es im Eckpunktepapier.

Was bedeutet „längere Laufzeiten“ genau? Business Insider zufolge ist eine Verlängerung von E+1 auf E+3 im Gespräch. Heißt: Briefe sollen bis zu drei Tage nach Einreichung ihr Ziel erreichen dürfen. Damit würde die Post Milliarden von Euro im Jahr sparen. Für Kunden bedeutet die Änderung aber, dass Briefe noch länger auf sich warten lassen dürften.

Verspätete Zustellungen sorgen bei Kunden immer wieder für Ärger. © Sven Hoppe/dpa

Mehr Kontrolle durch die Bundesnetzagentur

Für Kunden soll es aber auch Verbesserungen geben: Die digitale Sendungsverfolgung soll bei allen Briefen möglich werden. Nicht nur, damit Kunden genauer nachvollziehen können, wo ihr Brief gerade ist. Die Sendungsverfolgung soll auch „die Bundesnetzagentur bei der Überwachung von Laufzeitvorgaben unterstützen“, so das Eckpunktepapier. Im Klartext: Die Bundesnetzagentur kann damit kontrollieren, ob sich die Post an die gesetzlichen Vorgaben hält.

Des Weiteren plant die Regierung einen „digitalen Atlas“, auf dem alle Standorte von Post-Filialen und Briefkästen abrufbar sein sollen. Nutzern soll es auch ermöglicht werden, den CO₂-Fußabdruck der Post zu überprüfen – und sich gegebenenfalls für eine umweltfreundlichere Alternative entscheiden zu können.