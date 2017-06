Rewe-Kassiererin packt aus: So erkennen Verkäufer reiche Kunden

Seit 44 Jahren sitzt Ulrike S. bei Rewe an der Kasse. Sie kennt ihre Kunden ganz genau – und verrät, wie Verkäufer erkennen, wer viel Geld hat und wer nicht.

Neu-Isenburg – Seit 1973 arbeitet Ulrike S. im hessischen Neu-Isenburg in einer Filiale der Supermarktkette Rewe. Sie ist Kassiererin mit Leib und Seele und hat über die Jahre eine speziellen Blick für ihre Kundschaft entwickelt. An der Kasse macht ihr niemand etwas vor. Sie kennt die Menschen, die vor ihr in der Schlange stehen, ganz genau. Auf einen Blick kann die 68-Jährige erkennen, wer viel Geld hat – und wer nicht.

Die Hinweise sind einfach zu deuten, verriet die Kassiererin vor wenigen Monaten in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, das bis heute immer wieder von Medien aufgegriffen wird. Kunden, die viel Geld haben, sei der Preis beim Einkaufen egal. Sie greifen zu den teuersten Waren und nehmen viele Produkte mit Bio-Zertifizierung. „Die brauchen auch keinen Einkaufszettel und nehmen sich einfach das, was ihnen gefällt und die beste Qualität“, so Ulrike S.

Einkaufsliste als Indiz

Bei Kundschaft, die beim Einkaufen auf die Haushaltskasse achten muss, sei das anders. Ein wichtiges Indiz dafür ist laut der hessischen Kassiererin eine Einkaufsliste, die viele nutzen, das zu kaufen, was sie wirklich benötigen, und nicht Artikel für Artikel in den Einkaufswagen wandern lassen. Auch wenn Menschen aus ärmeren Verhältnissen nur ein oder zwei Sachen brauchen, haben sie laut Ulrike S. meist einen Zettel dabei. Wer ein kleineres Budget hat, kaufe auch möglichst viel Sonderangebote.

