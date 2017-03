Das ist das neue Logo von Aldi Süd

Mülheim - Immerhin elf Jahre lang hatten sich die Kunden an das jüngste Logo von Aldi Süd gewöhnt. Jetzt gibt es beim Discounter einen neuen Look...

Die Discounter von Aldi-Süd gehören für viele Menschen zu den alltäglichen Anlaufstellen. Aber wer in einer der 1.870 Filialen in Süd- und Westdeutschland ein- und ausgeht, der muss sich bald an ein neues Erscheinungsbild in seinem Alltag gewöhnen: Denn ab Juni führt Aldi schrittweise ein neues Logo ein. Am Donnerstag hat das Unternehmen seinen neuen Look offiziell vorgestellt.

+ Das neue Logo von Aldi Süd © obs Die Schrift ein wenig abgerundeter, der blaue Hintergrund mit einem leichten Farbverlauf, das berühmte stilisierte „A“ zumindest mit einem angedeuteten 3D-Effekt - so sieht das neue Erkennungszeichen aus. Oder wie es im Marketingdeutsch der Aldi-Presseabteilung heißt: „Die frische visuelle Gestaltung des neuen Logos passt ideal zum aktuellen Modernisierungsprozess von Aldi Süd.“ Zu diesem zählt Aldi Süd auch Aktionen wie den kürzlich eingerichteten Wein-“Pop-Up-Store“ in Düsseldorf.

Erstes Facelift seit 2006

In Deutschland - wie den meisten anderen Ländern, in denen das Unternehmen vertreten ist - soll das neu gestaltete Zeichen ab Juni „sukzessive“ eingeführt werden. Nur in China wird es bereits jetzt verwendet, wie Aldi Süd mitteilt.

Auch wenn sich aktuelle Logo den meisten Aldi-Süd-Kunden mehr als vertraut ist: Es gab schon einige Überarbeitungen bei den Erkennungszeichen von Aldi Süd. Zuletzt war das Logo 2006 aufgehübscht worden. Das Grund-Design des Zeichens war 1984 eingeführt worden. Zuvor hatte das Unternehmen in verschiedenen typografischen und farblichen Abwandlungen einfach die Schriftzüge „Aldi“ oder „Albrecht“ verwendet.

fn

