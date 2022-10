10,4 Prozent: Deutsche Inflationsrate zweistellig

Von: Thomas Schmidtutz

Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolfoto) © IPPEN MEDIA

Der Preisauftrieb in Deutschland hat sich im Oktober weiter beschleunigt. Danach lagen die Verbraucherpreise um 10,4 Prozent über Vorjahr.

Wiesbaden. Die Inflationsrate steigt in Deutschland immer weiter. Nach den am Freitagmittag veröffentlichten vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes lag die Teuerungsrate im Oktober bei 10,4 Prozent nach 10,0 Prozent im September. Mehr in Kürze. (utz)