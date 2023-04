Deutsche Inflationsrate gibt im April leicht nach

Die Teuerungsrate in Deutschland geht weiter zurück. Die EZB berät nächste Woche über eine mögliche weitere Zinserhöhung. Leichter wird es für die Währungshüter jetzt nicht.

Berlin - Die Inflation in Deutschland hat auch im April nachgelassen. Die Verbraucherpreise stiegen im Schnitt um 7,2 im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Ökonmen hatten im Vorfeld hatten mit einem Rückgang auf 7,3 Prozent gerechnet. Im März hatte die Teuerungsrate noch bei 7,4 Prozent gelegen. Größter Preistreiber waren erneut Nahrungsmittel. Allerdings fiel der Anstieg bei den Preisen für Milch, Zucker oder Nudeln mit einem Plus von 17,2 Prozent deutlich geringer aus als noch im März als um 22,3 Prozent nach oben gegangen war. Mehr in Kürze (utz)