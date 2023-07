Inflation schwächt sich im Juli leicht ab – Preistreiber Nahrungsmittel

Von: Lisa Mayerhofer

Im Juli verliert die Inflation etwas an Tempo. © Ippen

Im Juli verliert die Inflation etwas an Tempo und ging von 6,4 Prozent im Juni auf 6,2 Prozent zurück. Die Preise für Nahrungsmittel stiegen aber überdurchschnittlich.

Wiesbaden – Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im Juli nach vorläufigen Angaben etwas weniger stark gestiegen als im Vormonat. Die Inflation ging von 6,4 Prozent im Juni auf 6,2 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Die Preise für Nahrungsmittel stiegen dabei überdurchschnittlich um elf Prozent im Vorjahresvergleich. (lma/AFP)

