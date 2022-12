Inflation verliert an Fahrt – aber Preise für Nahrungsmittel steigen weiter rasant

Von: Thomas Schmidtutz

Der Preisauftrieb hat im November etwas nachgelassen. Doch die Preise für Energie und Lebensmittel steigen weiter deutlich.

Wiesbaden - Der Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland hat sich im November etwas abgeschwächt. Mit einem Plus von 10,0 Prozent blieb die Inflationsrate aber weiter zweistellig. Damit bestätigte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag morgen seine erste Schätzung.

Angeschoben wird die Inflation seit Monaten von den Energie- und Lebensmittelpreisen. Energie kostete im November 38,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Preisanstieg schwächte sich nach einem Zuwachs von 43 Prozent im Oktober damit etwas ab. Für Nahrungsmittel mussten Verbraucher 21,1 Prozent mehr zahlen als im November 2021. Gegenüber dem Vormonat sanken die Verbraucherpreise im November insgesamt um 0,5 Prozent. Mehr in Kürze. (utz)