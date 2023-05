Preiswende am Hamburger Immobilienmarkt: „Das ganze Ausmaß noch nicht erfasst“

Von: Dennis Fischer

Besonders teuer ist es nach wie vor in der Hafencity. © Christian Charisius

Am Hamburger Immobilienmarkt ist es einem Expertenbericht zufolge zu einer Preiswende gekommen. Verkäufer werden sich wohl umorientieren müssen.

Hamburg – Am Hamburger Immobilienmarkt ist es 2022 zu einer Trendwende bei den Preisen und Verkäufen gekommen. Das zeigt der mehr als 200 Seiten starke Bericht des Hamburger Gutachterausschusses für Grundstückswerte, wie NDR und Hamburger Abendblatt berichteten. Eine solche Entwicklung habe man in den vergangenen Jahren noch nicht gesehen, sagte die Vorsitzende des Gutachterausschusses, Anke Lüders.

Neben den gestiegenen Energiepreisen und möglichen neuen staatlichen Auflagen zur Heizungsmodernisierung wurde die Preiswende am Immobilienmarkt vor allem von den gestiegenen Zinsen für Baudarlehen ausgelöst, hieß es. Dabei spiegle der Bericht für das vergangene Jahr noch nicht das volle Ausmaß der Preiswende wider. Bis zur Mitte des Jahres legten die Preise noch zu, bevor es dann in der zweiten Jahreshälfte zu einer Preiskorrektur kam.

Hamburger Immobilienmarkt: Verkäufer müssen sich auf niedrigere Preise einstellen

Für Verkäufer heißt das, sich umorientieren zu müssen. So sagt Anika Schönfeldt-Schulz, Vorsitzende des Immobilienverbandes IVD Nord: „Wenn eine Immobilie gleich richtig im Preis eingeschätzt ist, findet sich innerhalb einiger Wochen ein Käufer. Ist die Preisvorstellung kaum niedriger als im letzten Jahr üblich, werden die Angebote zu Ladenhütern.“ So berichteten 80 Prozent der Makler in einer IVD-Umfrage von weniger Abschlüssen bei notariellen Kaufverträgen. Der Makler Andreas Sonnek sagte dem Hamburger Abendblatt: „Die verkaufswilligen Eigentümer haben zwar registriert, dass sich bei den Preisen etwas getan hat, aber das ganze Ausmaß haben sie noch nicht erfasst“. Das müsse man ihnen vorsichtig beibringen.

Am stärksten verbilligten sich im vergangenen Jahr Einfamilienhäuser, hier kam es zu einem Preiseinbruch von mehr als zehn Prozent. Von 2021 auf 2022 hatten sich diese Immobilien noch um 35 Prozent verteuert. Innerhalb eines Jahres gaben die Preise im Durchschnitt um elf Prozent nach. Laut Bericht kostete ein freistehendes Einfamilienhaus in Hamburg meist mehr als eine Million Euro, im Schnitt seien es 1,09 Millionen Euro.

Hamburg: Häuser kosten vielerorts mehr als eine Million Euro

In insgesamt 18 Stadtteilen liegen die durchschnittlichen Verkaufspreise der Einfamilienhäuser bei mehr als einer Million Euro. Insgesamt war die Spannbreite der mittleren Verkaufspreise bei den verkauften Ein- und Zweifamilienhäusern je nach Stadtteil enorm. Die neun verkauften Objekte in Winterhude kosteten im Schnitt rund 8,4 Millionen Euro, während in Francop ein Einfamilienhaus im Schnitt 320.000 Euro kostete.

Bei den Reihenhäusern gab es keinen einheitlichen Trend. Mittelreihenhäuser verbilligten sich um sieben Prozent auf 545.000 Euro, Endreihenhäuser wurden teurer. Die meist mit einem größeren Grundstück versehenen Objekte kosteten im Schnitt 790.000 Euro und damit 26 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Eigentumswohnungen in Hamburg wurden im Schnitt um vier Prozent günstiger und kosteten durchschnittlich rund 582.000 Euro. Die Objekte waren im Schnitt 81 Quadratmeter groß und 47 Jahre alt. Die durchschnittlichen Kaufpreise je Quadratmeter Wohnfläche schwankten zwischen 14.694 Euro in der Hafencity und 3.526 Euro in Harburg als dem günstigsten Stadtteil für Eigentumswohnungen. Angebote für weniger als 4.000 Euro je Quadratmeter Wohnfläche gab es nur in sieben Hamburger Stadtteilen.