Höchster Stand seit 2008: EZB erhöht Leitzins auf 4,25 Prozent

Von: Lisa Mayerhofer

Die Europäische Zentralbank (EZB) erhöht die Leitzinssätze erneut um 0,25 Prozentpunkte. © Ippen

Die Europäische Zentralbank (EZB) erhöht die Leitzinsen um weiter 0,25 Prozentpunkte. Damit setzt die EZB ihren Straffungskurs im Kampf gegen die hartnäckige Inflation fort.

Frankfurt/Main – Der Leitzins im Euroraum steigt auf 4,25 Prozent. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) beschloss am Donnerstag eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte. (lma/dpa) Mehr in Kürze