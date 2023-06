Habecks Heizungsgesetz: So viel Geld bekommen Eigentümer für den Heizungstausch vom Staat

Von: Amy Walker

Das Heizungsgesetz steht, es muss nur noch vom Bundestag bestätigt werden. Der neue Entwurf sieht umfangreichere Fördermöglichkeiten vor. Wie viel Geld es geben kann: Ein Überblick.

Berlin – Nachdem sich die Ampel-Fraktionen in dieser Woche endlich auf ein Heizungsgesetz einigen konnte, geht es jetzt um die Details. Für Immobilienbesitzer sind vor allem die geplanten Fördermöglichkeiten von entscheidender Bedeutung. Die wurden nämlich - insbesondere für Geringverdiener - erheblich aufgestockt. Zudem gibt es finanzielle Anreize für Hausbesitzende, die besonders zügig bei der Umstellung sind.

Heizungsgesetz: Maximal 70 Prozent Förderung

Die vorgesehene Förderung wurde auf einen Höchstanteil von 70 Prozent aufgestockt und dabei um eine soziale Komponente ergänzt. Grundsätzlich sollen Hausbesitzende beim Umrüsten auf eine klimafreundlichere Heizung wie bisher geplant mit 30 Prozent der Kosten unterstützt werden. Hinzu kommen nun 20 Prozent „Geschwindigkeitsbonus“, von denen ab 2028 drei Prozent pro Jahr entfallen. Dies soll zu einem raschen Umtausch animieren, noch bevor die Kommunen ihre Wärmeplanung vollenden müssen.

Wer im Eigenheim wohnt und über weniger als 40.000 Euro zu versteuerndes Einkommen verfügt, kann außerdem weitere 30 Prozent Förderung erhalten. Davon könnten viele Rentner und Rentnerinnen profitieren. Die drei Förderkomponenten können kombiniert werden, sind zusammengenommen aber bei 70 Prozent gedeckelt.

Beispiel-Rechnung zum Heizungsgesetz: Bis zu 21.000 Euro bezahlt der Staat

Wie viel Geld das sein kann, veranschaulicht ein Rechenbeispiel. Dabei gehen wir von Musterfamilie Schneider aus, die ihre Ölheizung gegen eine Wärmepumpe austauschen möchte. Die Wärmepumpe plus Installation allein kostet 20.000 Euro, hinzu kommen noch Umbaumaßnahmen, insgesamt kommen die Schneiders also auf 30.000 Euro.

Eine Wärmepumpe ganz allein auf weiter Flur. (Symbolbild). © picture alliance/dpa | Daniel Reinhardt

Sie haben Anspruch auf die Grundförderung von 30 Prozent, 9000 Euro davon übernimmt also der Staat. Da sich die Familie für einen Heizungstausch noch vor 2028 entschieden hat - und auch noch das nötige Personal für den Einbau bekommen hat - erhalten sie zusätzlich den „Geschwindigkeitsbonus“. Das sind weitere 6000 Euro, die der Staat übernimmt. Insgesamt werden also 15.000 Euro - die Hälfte - übernommen.

Wenn die Schneiders weniger als 40.000 Euro brutto im Jahr verdienen, werden sie noch zusätzlich gefördert. Das könnte vor allem für Familien, bei denen nur ein Partner arbeitet, attraktiv sein. Oder auch für Rentner und Rentnerinnen, die in der Regel weit weniger an Einkommen zur Verfügung haben. Da die Förderung bei maximal 70 Prozent gedeckelt ist, könnten die Schneiders also in diesem Szenario noch weitere 6000 Euro vom Staat bekommen, der Höchstbetrag von 21.000 Euro Förderung wäre damit erreicht.

Kredite und steuerliche Absetzung auch möglich

Neben den Zuschüssen besteht auch noch Anspruch auf einen zinsgünstigen Kredit der KfW-Bank. Diese Kredite gibt es schon jetzt, genauso wie es möglich ist, energetische Sanierungsmaßnahmen steuerlich abzusetzen. Auch das soll weiterhin möglich sein.