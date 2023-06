Heizungsgesetz endlich fertig: Das steht drin

Von: Amy Walker

Jetzt aber wirklich: Das umstrittene Heizungsgesetz hat einen fertigen Entwurf, der jetzt abgestimmt wird. Was auf Hauseigentümer jetzt zukommt.

Berlin – Der Entwurf steht endlich: Nachdem sich in dieser Woche die Ampel-Fraktionen aus SPD, Grüne und FDP einigen konnten, wurde der Entwurf am Freitag fertiggestellt und veröffentlicht. Damit kann die Anhörung in der kommenden Woche stattfinden, bis 7. Juli muss das Gesetz durch den Bundestag.

Auf über 100 Seiten wird die Zukunft des Heizens in Deutschland geregelt. Zahlreiche Punkte wurden in den vergangenen Wochen verändert, neu gefasst und wieder gestrichen. Hier kommt also der finale Überblick über die wichtigsten Punkte im Gebäudeenergiegesetz.

Klimaschutz: Ab 2024 werden hauptsächlich klimaneutrale Heizungen eingebaut

Im Kern sieht das Gebäudeenergiegesetz (GEG) - das sogenannte Heizungsgesetz - vor, dass künftig nur noch Heizungen neu eingebaut werden dürfen, die künftig zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden können. Dafür gibt es aber Übergangsfristen, vor allem durch eine Kopplung des GEG an die kommunale Wärmeplanung. Funktionierende Heizungen können ohne Einschränkungen weiterbetrieben und bei Bedarf repariert werden. Mit dem Gesetz soll der Klimaschutz im Gebäudebereich vorangebracht werden.

Zeitrahmen und Fristen: Gebunden an die kommunale Wärmeplanung

Die Regelungen des GEG gelten von 2024 an unmittelbar erst einmal nur für Neubaugebiete. In solchen wird bereits ein hoher Anteil vor allem von Wärmepumpen verbaut. Bei Bestandsbauten soll der Dreh- und Angelpunkt eine verpflichtende und flächendeckende kommunale Wärmeplanung sein. Diese soll in Kommunen über 100.000 Einwohnern ab 2026 und für die restlichen Kommunen ab 2028 vorliegen. Kleinere Kommunen müssen keine Wärmeplanung vorlegen, freiwillig dürfen sie das aber natürlich tun.

In manchen Kommunen gibt es eine solche Wärmeplanung schon jetzt. In Baden-Württemberg zum Beispiel müssen alle größeren Kommunen und Städte bis Ende 2023 ihre Wärmeplanung fertig haben. Im Südwesten gilt das GEG also sofort nach Inkrafttreten.

Bundeskanzler Olaf Scholz, Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck haben sich an den Beratungen zum Heizungsgesetz beteiligt. © Kay Nietfeld/dpa

Bei der kommunalen Wärmeplanung geht es um die Frage: Wo macht ein Nah- und Fernwärmenetz Sinn, wo eher Lösungen wie Wärmepumpen, wo eine Umstellung eines Gas- auf ein Wasserstoffnetz? Länder und Kommunen sollen konkrete Pläne vorlegen, wie sie ihre Heizinfrastruktur klimafreundlich umbauen wollen - also ob es zum Beispiel ein Fernwärmenetz gibt. Auf dieser Grundlage sollen Hausbesitzer entscheiden können, was sie machen.

Technologieoffenheit: Diese Heizungen werden erlaubt

Darauf hat vor allem die FDP gepocht. Die 65-Prozent-Vorgabe soll durch viele Optionen erreicht werden können - neben einer Wärmepumpe etwa durch eine Stromdirektheizung, Hybridheizungen oder eine auf Biomasse wie Holz und Pellets oder Flüssiggas basierende Heizung. Wer nach dem 1. Januar 2024 eine Gasheizung einbauen möchte, soll vorher eine verpflichtende Beratung bekommen, um auf eine mögliche „Kostenfalle“ hinzuweisen - weil fossile Brennstoffe mit dem steigenden CO₂-Preis teurer werden. Nach dem Übergangszeitraum - also bei Vorlage einer Wärmeplanung - gelten bestimmte Anforderungen.

Im Gespräch mit IPPEN.MEDIA wies der Energieberater Marcus Dietmann jedoch schon darauf hin, dass die Wartezeiten für Energieberater lang sein können – bis zu sechs Monate seien nicht unüblich. Ob der Energieberater dann auch noch zu einer Gasheizung raten würde, hält er zudem für unwahrscheinlich.

Förderung und Mieterschutz: Bis zu 70 Prozent der Kosten werden übernommen

Der Staat will die Wärmewende mit Milliarden fördern. Geplant ist, dass unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 70 Prozent der Investition beim Kauf einer klimafreundlicheren Heizung übernommen werden. Eine Grundförderung von 30 Prozent erhalten alle Eigentümer. Zudem soll es einen „Geschwindigkeitsbonus“ für diejenigen geben, die vor 2028 ihre Heizung austauschen.

Vermieter sollen Anreize bekommen, um in eine klimafreundliche Heizung zu investieren. Mieter sollen vor stark steigenden Mieten geschützt werden. Es soll eine neue Modernisierungsumlage eingeführt werden, über die Vermieter Investitionskosten für den Heizungstausch an Mieter weitergeben können – bis zu 10 Prozent maximal. Bei Mieterhöhungen soll es aber eine Deckelung geben. (wal/dpa)