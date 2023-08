Hamburger Zoo: Tierpfleger wollen streiken – Chef rastet aus

Hagenbeck

Besucher gehen bei sommerlichen Temperaturen in den Hamburger Tierpark Hagenbeck.

Beim Hamburger Tierpark Hagenbeck droht ein unbefristeter Streik der Tierpfleger. Das bringt wiederum den Chef auf die Barrikaden – er spricht von Tierwohlgefährdung.

Hamburg – Eisbären, Affen, Elefanten – die zahlreichen Tiere im Zoo brauchen umfangreiche Pflege. Im Hamburger Tierpark Hagenbeck sind es etwa 1400 Tiere, die umsorgt werden müssen. Doch dabei gibt es nun Zoff zwischen Gewerkschaft und Tierpark-Chef.

Tierpark Hagenbeck: Beschäftigte stimmen für Streik

Wie der NDR berichtete, haben sich diese Woche die Beschäftigten in einer Urabstimmung für einen unbefristeten Arbeitskampf ausgesprochen. Gut zwei Drittel der Beschäftigten des Zoos sind demnach in der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) organisiert. Ziel der Gewerkschaft ist ein Haustarifvertrag mit besseren Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeitenden.

Zuvor habe sich die Geschäftsführung geweigert, auch nur darüber zu sprechen, so die Gewerkschaft laut NDR. Wann der Streik beginnt, ist noch nicht klar. Denn vorher wolle man noch mit der Geschäftsführung über eine Notdienst-Vereinbarung verhandeln, damit die Tiere auch während des Streiks versorgt werden, so die Gewerkschaft gegenüber dem NDR.

Tierpark-Chef: „Der Tierpark bleibt geöffnet!“

Doch der Tierpark-Chef Dirk Albrecht will einen Streik gleich komplett verhindern: Eine Frist, die ihm die Gewerkschaft für den Mittwoch gesetzt hatte, ließ er laut Welt verstreichen. Einen Arbeitskampf wolle er notfalls mit juristischen Mitteln verhindern. „Der Tierpark bleibt geöffnet!“, sagte Albrecht gegenüber der Welt. Ein Streik würde das Tierwohl gefährden – auch wenn er nur auf ein paar Stunden am Tag beschränkt wäre und die Tiere morgens gefüttert werden.

Das hatte die Gewerkschaft am Montag vorgeschlagen: Bei dem Notfallplan während des Streiks sollen die Tierpfleger von 6:30 Uhr bis 9:30 Uhr arbeiten und danach den Tierpark verlassen. Bei Engpässen könnten die Streikenden zudem aushelfen.

Das würde aber nicht funktionieren, so Albrecht. Gegenüber der Welt erklärt er, dass beispielsweise die 50 Mantelpaviane auf dem Affenfelsen den ganzen Tag über immer wieder durch Fütterungen abgelenkt werden müssten, um Revierkämpfe zu vermeiden. „Sonst gehen die aufeinander los.“ Bei den Elefanten sei es ähnlich.

Tierpark Hagenbeck: Zoff mit Gewerkschaft

Pascal Lechner von der IG BAU, hält dagegen: Die Zooleitung habe Mitarbeitern in Aushängen gedroht, Teilnehmern am Streik freiwillig gewährte Urlaubstage zu streichen, so sein Vorwurf in der Welt: „Genau das zeigt, weshalb alle Mitarbeiter einen einheitlich tariflich geregelten Urlaub haben sollten, anstatt von der Willkür ihres Arbeitgebers abzuhängen.“