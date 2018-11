Besondere H&M-Kollektion heute sofort ausverkauft - Teile jetzt zum Schock-Preis bei eBay

Die Kollektion Moschino x H&M auf dem Laufsteg im Oktober in New York.

Jeremy Scott hat für den Modegiganten H&M eine Moschino-Kollektion entworfen. In wenigen Minuten war ein Großteil der Stücke nicht mehr verfügbar - jetzt boomt eBay.

Update, 8. November 11.40 Uhr:

Die Nachfrage ist endlos: Die Designerkooperation von Moschino und H&M sprengt alle Grenzen. Inzwischen sind die gefragten Teile nur noch auf eBay erhältlich. Und die Angebote auf der Plattform werden von Minute zu Minute mehr. Dementsprechend auch die Preise: Eine Lackhandtasche, die ursprünglich für 99 Euro erhältlich war, kostet hier das Doppelte. Unfassbar sind die Angebote zu einem Paar Stiefeln: Ursprünglich für 399 Euro zu haben, werden sie jetzt für knapp 1300 Euro gehandelt. In Großbritannien scheinen Fans immer noch keinen Zugriff zum Online-Shop zu haben, wie aus den Kommentaren auf der Instagramseite von Moschino hervorgeht.

Moschino x H&M: Kollektion ist begehrt

Stockholm - Bunte Muster, klobiges Gold und viel Leder: Moderebell Jeremy Scott hat für den schwedischen Textilriesen H&M eine Kollektion entworfen. Luxus für die breite Masse - das ist der Gedanke hinter der Kooperation zwischen dem italienischen Luxuslabel Moschino und der bezahlbaren Marke H&M.

Mini-Handtaschen und Mickey Mouse in Moschino für H&M

Scott setzte auch für H&M in bekannter Manier auf bunte Prints. Er revolutionierte die Marke Moschino: SpongeBob auf Pullis, McDonald's-Stickereien auf Portemonnaies und eine Barbie-Kollektion. Und die Nachfrage ist riesig. Lady Gaga, Katy Perry und Madonna zählen zu seinen Fans. Jetzt sind seine Stücke auch für den Durchschnittskäufer erschwinglich.

Dementsprechend konnte H&M den Ansturm auf den Online-Shop am Donnerstagmorgen kaum bewältigen. Ein Großteil der Teile war bereits nach wenigen Minuten ausverkauft. Auch wenn in die Mini-Handtaschen gerade so das Handy passt - die Kunden scheint die Kollektion zu begeistern.

H&M setzt auf Designerkollektionen

H&M setzte bereits in der Vergangenheit auf Kooperationen mit bekannten Designern und Modemarken. Karl Lagerfeld entwarf 2004 die erste Luxus-Kollektion für H&M. Es folgten Stella McCartney, Roberto Cavalli, Jimmy Choo und viele andere Größen der Modebranche.

