Grundsteuerbescheide im Briefkasten: Das sollten Immobilien-Besitzer jetzt unbedingt tun

Von: Amy Walker

Die ersten Informationen zur neuen Grundsteuer sind da. Warum Hauseigentümer die Anschreiben jetzt genau prüfen sollten.

Berlin – Die neue Grundsteuer wird zwar erst im Januar 2025 fällig sein. Doch schon jetzt löst das Thema viel Unsicherheit aus. Die meisten Eigentümer haben ihre Grundsteuererklärung abgegeben. Jetzt verschicken die Finanzämter die Grundsteuerbescheide. Gegen die sollten Eigentümer Einspruch einlegen, raten viele Steuerberater.

Grundsteuerbescheid sorgfältig kontrollieren

Der Grundsteuerbescheid, der in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten eintrudeln soll, enthält noch keine Informationen darüber, wie hoch die Steuer ausfallen soll. Erstmal werden nur die Informationen wiedergegeben, die das Finanzamt bekommen hat. Das sollten Eigentümer also erstmal sorgfältig kontrollieren, ob dort alles richtig ist.

Eine Münze ein Spielzeughaus stehen auf einem Abgabenbescheid für die Entrichtung der Grundsteuer. © Jens Büttner/ZB/dpa/Illustration

Auch wenn die Angaben stimmen, raten viele Steuerberater Eigentümern, gegen den Bescheid Widerspruch einzulegen. Denn das ist die allerletzte Gelegenheit dazu: Wer später gegen die erhobene Grundsteuer widersprechen will, muss gegen diesen Bescheid Widerspruch eingelegt haben. Wer den Bescheid unwidersprochen lässt, wird später keine Chance mehr haben.

Grundsteuer: Herbst 2024 erfährt man die genaue Höhe

Nach Erhalt des Grundsteuerbescheids hat man vier Wochen Zeit, zu widersprechen. Geht alles nach Plan, dann werden die Kommunen im Frühjahr 2024 ihre Hebesätze festlegen. Im Herbst 2024 sollen dann alle Grundsteuerbescheide mit der endgültigen Berechnung rausgehen. Damit erfahren Eigentümer, was genau sie zu zahlen haben. Bezahlt werden muss dann ab Januar 2025.

Nach Angaben des Steuerberatungsunternehmens EY wollen ein Drittel der Kommunen einer Befragung zufolge die Hebesätze erhöhen. Gerechtfertigt wird das damit, dass die Kosten für Energie und neue Tarife im öffentlichen Dienst so abgefedert werden können. Viele Kommunen haben keine oder kaum andere Einnahmen, sind also auf die Grundsteuer angewiesen. In diesen Orten könnte es besonders teuer werden.