Grundsteuer nicht abgegeben? So schätzt das Finanzamt jetzt den Wert

Von: Amy Walker

Wer seine Grundsteuererklärung nicht abgegeben hat, erhält mindestens eine Mahnung. Wer diese ignoriert, dem droht eine Schätzung durch das Finanzamt. Warum man das vermeiden sollte.

Berlin – Während die meisten Grundstücksbesitzer ihre Steuererklärungen abgegeben haben, bleiben noch einige wenige, denen bald neben Verspätungszuschlägen eine Schätzung droht. Von den 36 Millionen Grundstücken in Deutschland, für die eine Grundsteuererklärung abgegeben werden musste, wurde bei rund 90 Prozent dieser Forderung nachgekommen. Die erhalten nun nach und nach ihre Bescheide mit den Grundsteuermesswerten. Sind die Finanzämter damit durch, wenden sie sich den säumigen Eigentümern zu – und beginnen mit den Schätzungen.

Finanzamt hat nicht alle Informationen zum Grundstück parat

Die Frist zur Abgabe der neuen Grundsteuererklärung endete am 31. Januar in den meisten Bundesländern, in Bayern erst Ende April. Wer bis dahin nicht abgegeben hatte, erhielt ein Erinnerungsschreiben oder eine Mahnung. Die Finanzämter können dann einen Verspätungszuschlag von 25 Euro pro verspätetem Monat berechnen. Die allerletzten Abgabefristen waren Ende Juni.

Für die Finanzämter bedeutet das, dass sie die Werte für die fehlenden Grundstücke schätzen müssen. Damit für diejenigen, die keine Erklärung abgegeben haben, kein Vorteil entsteht, werden die Finanzämter den Wert eher hoch schätzen. „Eine Schätzung des Finanzamts ist bisher noch nie vorteilhaft für Steuerzahler gewesen“, warnte ein Steuerexperte noch im Januar gegenüber tagesschau.de.

Welche Informationen hat das Finanzamt also, um eine Schätzung abgeben zu können? In der Regel liegen den Ämtern folgende Daten über die Grundstücke vor:

Größe des Grundstücks

Bodenrichtwert

Art der Nutzung (z.B. Einfamilienhaus oder landwirtschaftliche Nutzung)

Was die Ämter bei einer fehlenden Grundsteuererklärung nicht wissen, sind Angaben zur Wohnfläche bzw. Nutzfläche, zur Anzahl von Garagen oder Stellplätzen ebenso wie Informationen zur Bebauung des Grundstücks, die sich in den letzten Jahren eventuell verändert haben. All das muss das Finanzamt nun schätzen. „Hier gehen wir ans Maximum“, sagt Florian Köbler von der Deutschen Steuergewerkschaft im Handelsblatt.

Wer nicht rechtzeitig abgibt, zahlt jahrelang zu hohe Steuern

Die Schätzung, die das Finanzamt vornimmt, wird dann dem Eigentümer mitgeteilt. Danach hat er nochmal vier Wochen Zeit, um dem Bescheid zu widersprechen und seine Grundsteuererklärung nachzureichen. Lassen Grundstücksbesitzer diese letzte Frist auch noch verstreichen, wird der geschätzte Wert für die nächsten sieben Jahre festgesetzt. Sieben Jahre lang wird der Eigentümer also eine zu hohe Grundsteuer bezahlen müssen.

Für viele Kommunen ist die Grundsteuer die wichtigste Einnahmequelle © IMAGO/Daniel Reinhardt

Übrigens: Wer auch den Schätzbescheid ignoriert und die Einspruchsfrist verstreichen lässt, wird nicht von der Abgabe einer Steuererklärung entbunden. Der Verspätungszuschlag läuft weiter, solange keine Erklärung beim Finanzamt ankommt. Im schlimmsten Fall kann sogenanntes Zwangsgeld in Höhe von bis zu 25.000 Euro verhängt werden.

Wer seine Grundsteuererklärung fristgerecht eingereicht hat und nun einen Bescheid vom Amt bekommen hat, sollte dennoch Einspruch einlegen – auch wenn die Angaben auf den ersten Blick stimmen mögen. Warum Steuerexperten das raten, lesen Sie hier in einem weiterführenden Artikel.