Grundsteuer: Chaos bei den Finanzämtern – mit Folgen für alle Steuerzahler

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Die umstrittene Grundsteuerreform überlastet die Finanzämter. (Symbolbild) © IMAGO/Bernd Leitner

Die umstrittene Grundsteuerreform bringt die Finanzämter an ihre Belastungsgrenzen - mit weitreichenden Folgen für die Steuerzahler, warnt der Chef der Steuergewerkschaft.

München – Eigentlich ist diese Reform längst überfällig: Ab 2025 soll eine neue Grundsteuer erhoben werden, da diese bis jetzt auf Basis völlig veralteter Daten berechnet wird. Deshalb mussten alle Eigentümer in Deutschland eine Grundsteuer-Erklärung abgeben, auf deren Basis ihre neue Steuerbelastung berechnet wird. Doch dagegen regt sich Widerstand: Die Modelle, die manche Bundesländer zur Berechnung der neuen Grundsteuer verwenden, seien verfassungswidrig, meinen Eigentümer-Verbände, aber auch Rechtsexperten.

Grundsteuer: Finanzämter kämpfen mit „wäschekörbeweise“ Einspruchsschreiben

Die Verbände wollen deshalb in fünf Bundesländern mit Musterklagen vor Gericht ziehen – in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen. Den Eigentümern empfehlen sie, Einspruch gegen die von den Finanzämtern zum Teil bereits verschickten Bescheide zum Wert ihrer Immobilien einzulegen. Und das tun die Eigentümer in allen Bundesländern Deutschlands massenweise.

Für die Finanzämter bedeutet das einen immensen zusätzlichen Mehraufwand, den sie zusätzlich zur Überprüfung der Grundsteuer-Erklärungen benötigen. „Die Einspruchsschreiben kommen wäschekörbeweise in die Finanzämter rein und werden in einigen Ämtern einfach zur Seite gelegt, weil man nicht mehr nachkommt. Die Situation ist dramatisch“, schilderte Florian Köbler, Bundesvorsitzender der Deutschen Steuer-Gewerkschaft (DtSG), unlängst gegenüber IPPEN.MEDIA die Lage. Die DStG habe bereits „Hilferufe aus den Ämtern bekommen.“

Finanzämter überlastet – Köbler: Hauptleidtragende seien die Steuerzahler selbst

Nun haben viele Finanzämter darauf reagiert, indem offenbar Betriebsprüfer zum Bearbeiten der Einsprüche gegen die Bescheide abgezogen werden, wie das Handelsblatt berichtet. Konkret wird der Fall einer bayerischen Betriebsprüferin beschrieben, die die Hälfte der Woche Einsprüche gegen Grundsteuer-Bescheide abarbeiten muss, statt Steuererklärungen von Unternehmen zu überprüfen. Das Problem: Betriebsprüfer sind äußert lukrative Arbeitskräfte für den Staat – so bringt nur einer von ihnen nach Angaben der Landesfinanzministerien pro Jahr zusätzlich eine Million Euro in die Fiskus-Kassen, schreibt die Zeitung.

Wenn diese nun wie im Fall der bayerischen Betriebsprüferin die Hälfte der Woche mit anderen Arbeiten beschäftigt sind, hat das negative Folgen für alle. Denn: Die Hauptleidtragenden seien keineswegs nur die Finanzbeamten, sondern am Ende wieder die Steuerzahler selbst, sagt Köbler von der DStG gegenüber dem Handelsblatt. „Wenn Finanzbeamte für die lächerliche Bearbeitung der Grundsteuer abgezogen werden, fehlen sie an anderen Stellen“.

Das gehe zulasten der Staatseinnahmen, der Steuergerechtigkeit und fairer Wettbewerbsbedingungen, so Köbler. So würden beispielsweise deutlich mehr Firmen ungeschoren davonkommen, die eine falsche Steuererklärung abgeben. Und dem Staat fehlen Steuereinnahmen, die er für das Allgemeinwohl verwenden könnte.