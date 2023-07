Verdi fordert 3000 Euro-Auszahlung an Lufthansa-Angestellte - ein Aktionstag soll Druck machen

Teilen

Eine Passagiermaschine der Lufthansa: Verdi fordert für Beschäftigte des Kranichs 3.000 Euro Inflationsprämie. © Boris Roessler / dpa

Die Gewerkschaft Verdi fordert für Beschäftigte der Lufthansa einen Inflationsausgleich von 3000 Euro ein. Mit einem Aktionstag soll der Druck erhöht werden.

Frankfurt/Main - Mit einem Aktionstag will die Gewerkschaft Verdi bei der Lufthansa Druck machen, an die Beschäftigten sofort 3000 Euro Inflationsausgleichsprämie auszuzahlen. Für diesen Donnerstag sind die Beschäftigten in Frankfurt, München, Hamburg und Düsseldorf zu Versammlungen aufgerufen, wie die Gewerkschaft am Mittwoch mitteilte. Es handele sich um eine Pausen- und Freizeitaktion, sodass keinerlei betriebliche Funktionen beeinträchtigt würden, sagte ein Verdi-Sprecher.

Die Gewerkschaft hatte die Forderung bereits vor Monaten erhoben, als sich für den Konzern die unerwartet schnelle Rückkehr in die Gewinnzone abzeichnete. Das Unternehmen hatte die Forderung zunächst abgelehnt und auf spätere Tarifverhandlungen verwiesen. Nach den Vorgaben der Bundesregierung ist es bis Ende 2024 möglich, den Beschäftigten eine steuer- und abgabenfreie Einmalzahlung von bis zu 3000 Euro zu gewähren.

Verdi: Motivation des Personals „A und O“

Verdi will die Zahlung hingegen schon im laufenden Sommer durchsetzen. „Die Lufthansa hat verlernt, in die DNA des Konzerns, in das Personal, zu investieren“, sagte Verdi-Konzernbetreuer Marvin Reschinsky. „Besonders in Zeiten, in denen der Kranich seinen Passagieren nicht den gewohnten Service bieten kann, ist die Motivation des Personals das A und O.“

Ein Unternehmenssprecher betonte, man sei im Rahmen regulärer Tarifverhandlungen jederzeit offen für Gespräche mit allen Sozialpartnern zur Vereinbarung einer Inflationsprämie. Das gelte selbstverständlich auch für Verdi. In einigen Betrieben habe Lufthansa bereits eine entsprechende Prämie ausgezahlt - stets als Teil einer Vergütungsrunde.

Mit etwas Unbehagen hatte Lufthansa auf den Sommer geblickt: Nach einem unvergleichlichen Chaos im vergangenen Jahr, als tausende Passagiere durch Verspätungen und Ausfälle am Antritt ihrer Reise gehindert wurden, scheint die Situation nun stabiler zu sein. (dpa, lf)