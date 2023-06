Gesetzlicher Mindestlohn soll bis 2025 in zwei Stufen steigen

Von: Thomas Schmidtutz

Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolfoto) © IPPEN MEDIA

Der gesetzliche Mindestlohn soll bis Anfang 2025 auf 12,82 Euro steigen.

Berlin - Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland soll Anfang 2024 um 41 Cent auf 12,41 Euro pro Stunde steigen. Dies schlug am Montag die Mindestlohn-Kommission aus Vertretern der Arbeitgeber und der Gewerkschaften vor. In einem weiteren Schritt soll die Lohnuntergrenze zum 1. Januar 2025 auf 12,82 Euro angehoben werden. Mehr in Kürze (utz)