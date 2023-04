Zu schwer für Parkhäuser: E-Autos haben ein dickes Problem

Von: Markus Hofstetter

Elektroautos sind wesentlich schwerer als Autos mit Verbrennermotor. Ältere Parkhäuser können für das hohe Gewicht nicht ausgelegt sein, sie könnten sogar einstürzen.

München/Haywards Heath - Autos werden immer schwerer. Das zeigt ein Blick auf die Entwicklung des Golf von Volkswagen. Kommt der Golf I aus dem Jahr 1974 noch auf 750 Kilogramm, sind es bei seinem aktuellen Nachfolgemodell, dem Golf VIII, über 500 Kilogramm mehr. Der VW Golf ist jedoch kein Einzelfall, der Trend zu mehr Gewicht ist bei allen Modellen und Herstellern zu beobachten.

Ursachen dafür sind technische Entwicklungen wie Assistenzsysteme, größere Fahrzeuge und Elektroautos, die vor allem aufgrund ihrer Batterie schwerer sind. Nach Angaben von Autoscout wiegt ein Auto heute im Schnitt 1,4 Tonnen. Reine Stromer dagegen kommen durchschnittlich auf 1,9 Tonnen, wobei schon auf die Batterie bis zu 750 Kilogramm entfallen können. Natürlich gibt es Ausreißer nach oben. So wiegt der Stromer BMW ix rund 2,5 Tonnen, das zulässige Gesamtgewicht bei rund drei Tonnen.

Elektroautos zu schwer für Parkhäuser: Alte Anlagen können einstürzen

Die schweren Elektrofahrzeuge können insbesondere bei älteren Parkhäusern zu einem Problem werden. Im Vereinigten Königreich geht sogar die Sorge, dass Parkhäuser unter der Last der Stromer zusammenbrechen könnten. Das berichtet die britische Zeitung The Telegraph. „Ich möchte nicht zu alarmistisch klingen, aber es besteht definitiv die Gefahr, dass einige der alten Parkhäuser, die im schlechten Zustand sind, einstürzen können“, so Chris Whapples, Mitglied der British Parking Association.

Ältere Parkhäuser in Großbritannien befinden oft in einem schlechten Zustand. Hier sind bei einer Anlage in Nottingham Teile einer Wand eingestürzt. (Foto von 2017) © Alexander Btriion/dpa/picture alliance

Bereits in einem früheren Beitrag in der Daily Mail warnte Whapples: „Wenn ein Fahrzeug schwerer ist, als der Parkplatz ursprünglich ausgelegt war, kann das katastrophale Folgen haben. Bisher ist es noch nicht zu einem Zwischenfall gekommen, aber ich vermute, dass es nur eine Frage der Zeit ist.“

Schwere Elektroautos in Deutschland: Stadt entzieht Anwohnerparkausweis

Auch in Deutschland kann das hohe Gewicht von Elektroautos zu einem Problem für die Besitzer werden. So wurde dem Fahrer eines Audi e-tron der Anwohnerparkausweis entzogen, da sein Auto rund 200 Kilogramm zu schwer ist. Die Stadt begründet ihr Vorgehen mit der Straßenverkehrsordnung (StVO), laut der das Parken auf Gehwegen nur für Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von bis 2,8 Tonnen gestattet ist. So steht es auch auf der Internetseite der Stadt, auf der man den Ausweis beantragt, unter der Rubrik Voraussetzungen. Beim Audi e-tron sind es aber etwas über drei Tonnen.

In Kulmbach durften Hybrid- und Elektroautos nicht mehr in den Tiefgaragen parken. Grund war aber nicht das Gewicht, sondern Stadt und Feuerwehr befürchteten eine erhöhte Brandgefahr durch die Stromer. Doch kurz darauf wurde das Verbot wieder aufgehoben, nachdem eine entsprechende Ausrüstung zur Brandbekämpfung angeschafft worden war.